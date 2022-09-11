В Тюмени жильцы многоквартирного дома по улице Геологоразведчиков, 6, жалуются на свисающие провода и опасаются удара током. Об этом сообщил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Геологоразведчиков, 6, 2 подъезд. Это, по-вашему, безопасно?! Подъем с 1 на 2 этаж. Мало того, что провода открытые, да еще обвисли совсем. Со страхом мимо прохожу», — сообщает анонимный автор поста.
Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, обслуживающий этот дом. В УК «Монолит» ответили, что заявок от жильцов не поступало. «Мы зафиксировали обращение, отправим мастеров», — добавили сотрудники службы.
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В Тюмени жильцы многоквартирного дома по улице Геологоразведчиков, 6, жалуются на свисающие провода и опасаются удара током. Об этом сообщил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Геологоразведчиков, 6, 2 подъезд. Это, по-вашему, безопасно?! Подъем с 1 на 2 этаж. Мало того, что провода открытые, да еще обвисли совсем. Со страхом мимо прохожу», — сообщает анонимный автор поста. Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, обслуживающий этот дом. В УК «Монолит» ответили, что заявок от жильцов не поступало. «Мы зафиксировали обращение, отправим мастеров», — добавили сотрудники службы. Ранее агентство писало о жителях ЖК «Звездный», которые жаловались на частые поломки лифтов. Свои претензии они также высказывали в соцсетях.