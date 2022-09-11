11 сентября 2022
10 сентября 2022

Тюменцы боятся удара током в собственном подъезде. Фото

Жители дома по улице Геологоразведчиков, 6, боятся удара током в подъезде
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, батарея, подьезд, капремонт
В управляющую компанию заявка от жильцов не поступала Фото:

В Тюмени жильцы многоквартирного дома по улице Геологоразведчиков, 6, жалуются на свисающие провода и опасаются удара током. Об этом сообщил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Геологоразведчиков, 6, 2 подъезд. Это, по-вашему, безопасно?! Подъем с 1 на 2 этаж. Мало того, что провода открытые, да еще обвисли совсем. Со страхом мимо прохожу», — сообщает анонимный автор поста.

Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, обслуживающий этот дом. В УК «Монолит» ответили, что заявок от жильцов не поступало. «Мы зафиксировали обращение, отправим мастеров», — добавили сотрудники службы.

Ранее агентство писало о жителях ЖК «Звездный», которые жаловались на частые поломки лифтов. Свои претензии они также высказывали в соцсетях.

Провода свисают между 1 и 2 этажом

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В Тюмени жильцы многоквартирного дома по улице Геологоразведчиков, 6, жалуются на свисающие провода и опасаются удара током. Об этом сообщил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Геологоразведчиков, 6, 2 подъезд. Это, по-вашему, безопасно?! Подъем с 1 на 2 этаж. Мало того, что провода открытые, да еще обвисли совсем. Со страхом мимо прохожу», — сообщает анонимный автор поста. Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, обслуживающий этот дом. В УК «Монолит» ответили, что заявок от жильцов не поступало. «Мы зафиксировали обращение, отправим мастеров», — добавили сотрудники службы. Ранее агентство писало о жителях ЖК «Звездный», которые жаловались на частые поломки лифтов. Свои претензии они также высказывали в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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