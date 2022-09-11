Прощание состоится 13 сентября 2022 года в 12.00, в храме Архистратига Михаила Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) пройдет прощание с погибшим в ходе спецоперации на Украине. Прощание состоится с Сергеем Паликовым состоится 13 сентября 2022 сообщается в telegram-канале NSK.

«Прощание с Паликовым Сергеем Юрьевичем состоится 13 сентября 2022 года в 12.00, в храме Архистратига Михаила», — сказано в сообщении. По предварительным данным военнослужащий погиб во время выполнения воинского долга на Украине.

В структурах окружного правительства подтвердили информацию о том, что Паликов погиб в зоне спецоперации. В каком статусе он там находился, собеседники агентства уточнить затруднились.

Паликов Сергей Юрьевич NSK

Ранее URA.RU сообщало, что контрактник из Пангод (ЯНАО) Роман Эрдман погиб во время спецоперации на Украине. лава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района разделяют горечь утраты и приносят искренние соболезнования родным, близким, друзьям Романа.