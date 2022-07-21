Солдат из ЯНАО погиб на Украине

Контрактник из Пангод (ЯНАО) Роман Эрдман погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации Надыма на официальной странице во «ВКонтакте».
«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, житель Пангод Роман Эрдман. Наш земляк служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района разделяют горечь утраты и приносят искренние соболезнования родным, близким, друзьям Романа», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что на Украине погиб контрактник из Салехарда. Александр Фомин попал под минометный обстрел.
Спецоперация, целью которой президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, началась 24 февраля. По данным Минобороны, действия армии России направлены на помощь ДНР и ЛНР.
На Украине погиб контрактник из ЯНАО
Администрация Надымского района
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Контрактник из Пангод (ЯНАО) Роман Эрдман погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации Надыма на официальной странице во «ВКонтакте». «При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, житель Пангод Роман Эрдман. Наш земляк служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района разделяют горечь утраты и приносят искренние соболезнования родным, близким, друзьям Романа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что на Украине погиб контрактник из Салехарда. Александр Фомин попал под минометный обстрел. Спецоперация, целью которой президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, началась 24 февраля. По данным Минобороны, действия армии России направлены на помощь ДНР и ЛНР.