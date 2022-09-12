Жители Ноябрьска просят открыть автобусный маршрут ради детей

Жители Ноябрьска просят открыть автобусный маршрут из микрорайона Оболонь

В соцсетях жители пишут, что маршрут необходим для школьников Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители просят открыть автобусный маршрут из микрорайона Оболонь до школы №5. Информация об этом опубликована в группе «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Было бы здорово, если бы сделали маршрут, который проезжал бы через район Оболонь, и в сторону пятой школы. Много детей ходит в нее», — написал анонимный автор.

«Согласна, очень нужен такой маршрут!» — поделилась в комментариях Светлана Ильчик. «Обращалась в августе того года тоже по этому вопросу к Романову (Алексей Романов, мэр Ноябрьска — прим. ред.), говорил, что постараются решить, и может быть запустят школьный автобус, но вопрос остался не решен», — написала Маша Дроздова.

В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске.