12 сентября 2022
11 сентября 2022

Жители Ноябрьска просят открыть автобусный маршрут ради детей

Жители Ноябрьска просят открыть автобусный маршрут из микрорайона Оболонь
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус. Тюмень, автобус
В соцсетях жители пишут, что маршрут необходим для школьников Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители просят открыть автобусный маршрут из микрорайона Оболонь до школы №5. Информация об этом опубликована в группе «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Было бы здорово, если бы сделали маршрут, который проезжал бы через район Оболонь, и в сторону пятой школы. Много детей ходит в нее», — написал анонимный автор.

«Согласна, очень нужен такой маршрут!» — поделилась в комментариях Светлана Ильчик. «Обращалась в августе того года тоже по этому вопросу к Романову (Алексей Романов, мэр Ноябрьска — прим. ред.), говорил, что постараются решить, и может быть запустят школьный автобус, но вопрос остался не решен», — написала Маша Дроздова.

В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители просят открыть автобусный маршрут из микрорайона Оболонь до школы №5. Информация об этом опубликована в группе «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Было бы здорово, если бы сделали маршрут, который проезжал бы через район Оболонь, и в сторону пятой школы. Много детей ходит в нее», — написал анонимный автор. «Согласна, очень нужен такой маршрут!» — поделилась в комментариях Светлана Ильчик. «Обращалась в августе того года тоже по этому вопросу к Романову (Алексей Романов, мэр Ноябрьска — прим. ред.), говорил, что постараются решить, и может быть запустят школьный автобус, но вопрос остался не решен», — написала Маша Дроздова. В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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