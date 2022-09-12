В Тюмени отменили заседание суда по делу Бережного

Заседание перенесли из-за неявки адвоката подсудимого Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени, отменили. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Сегодня в Тюменском областном суде не состоялось судебное заседание в отношении Виталия Бережного из-за неявки адвоката. Судебное заседание отложено на 14 сентября», — сообщает пресс-служба.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском суде распустили состав присяжных по делу об убийстве 8-летней школьницы. После чего адвокат Бережного назвала это «феерией правового беспредела».