12 сентября 2022

В Тюмени отменили заседание суда по делу Бережного

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Заседание перенесли из-за неявки адвоката подсудимого Фото:
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Заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени, отменили. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Сегодня в Тюменском областном суде не состоялось судебное заседание в отношении Виталия Бережного из-за неявки адвоката. Судебное заседание отложено на 14 сентября», — сообщает пресс-служба.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском суде распустили состав присяжных по делу об убийстве 8-летней школьницы. После чего адвокат Бережного назвала это «феерией правового беспредела».

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Заседание по делу Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени, отменили. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Сегодня в Тюменском областном суде не состоялось судебное заседание в отношении Виталия Бережного из-за неявки адвоката. Судебное заседание отложено на 14 сентября», — сообщает пресс-служба. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском суде распустили состав присяжных по делу об убийстве 8-летней школьницы. После чего адвокат Бережного назвала это «феерией правового беспредела».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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