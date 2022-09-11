В ночном ДТП на 292-м километре трассы Екатернбург-Тюмень погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Сегодня в третьем часу ночи на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль Toyota Corolla въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы, автомобиль опрокинулся. От удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что ребенок перевозился без детского автомобильного кресла. Также сообщается, что семья на автомобиле Toyota возвращалась из Башкирии домой в Нижневартовский район ХМАО. Кроме того, в ДТП травмировались 36-летний водитель и его 8-летний сын. Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью произошло ДТП, в котором погиб 67-летний водитель. Кроме того, в автомобильной аварии пострадали дети.
Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области
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В ночном ДТП на 292-м километре трассы Екатернбург-Тюмень погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня в третьем часу ночи на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль Toyota Corolla въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы, автомобиль опрокинулся. От удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ребенок перевозился без детского автомобильного кресла. Также сообщается, что семья на автомобиле Toyota возвращалась из Башкирии домой в Нижневартовский район ХМАО. Кроме того, в ДТП травмировались 36-летний водитель и его 8-летний сын. Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью произошло ДТП, в котором погиб 67-летний водитель. Кроме того, в автомобильной аварии пострадали дети.