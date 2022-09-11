На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погибла 4-летняя девочка. Фото

11 сентября 2022 в 09:17 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло в ночь с 10 на 11 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ночном ДТП на 292-м километре трассы Екатернбург-Тюмень погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня в третьем часу ночи на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль Toyota Corolla въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы, автомобиль опрокинулся. От удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ребенок перевозился без детского автомобильного кресла. Также сообщается, что семья на автомобиле Toyota возвращалась из Башкирии домой в Нижневартовский район ХМАО. Кроме того, в ДТП травмировались 36-летний водитель и его 8-летний сын. Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью произошло ДТП, в котором погиб 67-летний водитель. Кроме того, в автомобильной аварии пострадали дети. Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области

В ночном ДТП на 292-м километре трассы Екатернбург-Тюмень погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня в третьем часу ночи на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль Toyota Corolla въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы, автомобиль опрокинулся. От удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ребенок перевозился без детского автомобильного кресла. Также сообщается, что семья на автомобиле Toyota возвращалась из Башкирии домой в Нижневартовский район ХМАО. Кроме того, в ДТП травмировались 36-летний водитель и его 8-летний сын. Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью произошло ДТП, в котором погиб 67-летний водитель. Кроме того, в автомобильной аварии пострадали дети.