В Тюмени на рабочем месте обнаружен мертвый силовик

Мужчина был сотрудником Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на рабочем месте после семейной ссоры погиб сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что ЧП произошло еще весной этого года.

«Мужчина погиб на рабочем месте. Перед этим у него часто происходили семейные неурядицы. Говорят, что были проблемы с женой», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что инцидент произошел весной 2022 года. В региональном управлении Росгвардии агентству сообщили, что по факту ЧП была проведена проверка. «Проведена проверка. Установлено, что причиной поступка стали обстоятельства, не связанные с профессиональной деятельностью сотрудника. Его семье оказывается помощь и меры социальной поддержки», — пояснили там агентству.