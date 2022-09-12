В Тюмени на рабочем месте обнаружен мертвый силовик

В Тюмени на рабочем месте после семейной ссоры погиб сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что ЧП произошло еще весной этого года.
«Мужчина погиб на рабочем месте. Перед этим у него часто происходили семейные неурядицы. Говорят, что были проблемы с женой», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что инцидент произошел весной 2022 года. В региональном управлении Росгвардии агентству сообщили, что по факту ЧП была проведена проверка. «Проведена проверка. Установлено, что причиной поступка стали обстоятельства, не связанные с профессиональной деятельностью сотрудника. Его семье оказывается помощь и меры социальной поддержки», — пояснили там агентству.
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