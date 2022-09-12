В ЯНАО на реке Пур буксир получил пробоину в носу. Фото

13 сентября 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе буксир «РТ-403» получил пробоину при невыясненных обстоятельствах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортным прокурором выясняются обстоятельства происшествия с теплоходом. 13.09.2022 теплоход „РТ-403“, принадлежащий ООО „Уренгойский речной порт“, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Теплоход с баржей отбуксированы к берегу, ремонтные работы ведутся силами экипажа. Жертв и пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур буксиры врезались в понтон. В результате столкновения получила повреждения моторная лодка. Фото: telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура»

Теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортным прокурором выясняются обстоятельства происшествия с теплоходом. 13.09.2022 теплоход „РТ-403“, принадлежащий ООО „Уренгойский речной порт“, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Теплоход с баржей отбуксированы к берегу, ремонтные работы ведутся силами экипажа. Жертв и пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур буксиры врезались в понтон. В результате столкновения получила повреждения моторная лодка.