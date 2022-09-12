Теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«На Ямале транспортным прокурором выясняются обстоятельства происшествия с теплоходом. 13.09.2022 теплоход „РТ-403“, принадлежащий ООО „Уренгойский речной порт“, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства.
Теплоход с баржей отбуксированы к берегу, ремонтные работы ведутся силами экипажа. Жертв и пострадавших нет, разлива нефти не допущено.
Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур буксиры врезались в понтон. В результате столкновения получила повреждения моторная лодка.
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Теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортным прокурором выясняются обстоятельства происшествия с теплоходом. 13.09.2022 теплоход „РТ-403“, принадлежащий ООО „Уренгойский речной порт“, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Теплоход с баржей отбуксированы к берегу, ремонтные работы ведутся силами экипажа. Жертв и пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур буксиры врезались в понтон. В результате столкновения получила повреждения моторная лодка.