12 сентября 2022

В ЯНАО на реке Пур буксир получил пробоину в носу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе буксир «РТ-403» получил пробоину при невыясненных обстоятельствах Фото:

Теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На Ямале транспортным прокурором выясняются обстоятельства происшествия с теплоходом. 13.09.2022 теплоход „РТ-403“, принадлежащий ООО „Уренгойский речной порт“, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства.

Теплоход с баржей отбуксированы к берегу, ремонтные работы ведутся силами экипажа. Жертв и пострадавших нет, разлива нефти не допущено.

Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур буксиры врезались в понтон. В результате столкновения получила повреждения моторная лодка.

Фото:

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Теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортным прокурором выясняются обстоятельства происшествия с теплоходом. 13.09.2022 теплоход „РТ-403“, принадлежащий ООО „Уренгойский речной порт“, получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Теплоход с баржей отбуксированы к берегу, ремонтные работы ведутся силами экипажа. Жертв и пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур буксиры врезались в понтон. В результате столкновения получила повреждения моторная лодка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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