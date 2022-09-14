В Тюменской области пропал 72-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Мужчина 14 сентября ушел из дома и не вернулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) пропал 72-летний мужчина. Об этом сообщают поисковики отряда «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Пенсионер 14 сентября ушел из дома и не вернулся.

«Пропал человек! Сайтчабаров Чалил Алиуллович, 1950 года рождения. 14 сентября 2022 года ушел из дома в поселке Лесозаводский Нижнетавдинского района, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Может находиться в городе Тюмени», — говорится в сообщении.

Пенсионера последний раз видели в серой ветровке, черных брюках и ботинках. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию по номеру 102 или волонтерам поискового отряда по телефону 8-932-32-39-911.