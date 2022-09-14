Олени из ЯНАО первыми в РФ получат чипы отечественной разработки

15 сентября 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

За 2023 год планируется перейти на современные чипы для оленей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямальским оленям установят специальные метки отечественной разработки, которые упростят сбор информации о животном для ветеринаров. Это разработка будет применена впервые в России. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «На Ямале реализуется первый в стране проект по применению RFID- бирок в животноводстве. Это отечественная разработка, которая позволяет с помощью электронного устройства считывать информацию о животных с расстояния до трех метров. В результате удастся полностью автоматизировать процесс», — говорится в сообщении. Отмечается, что для этих целей будет закуплено 20 портативных считывателей. А новые бирки установят на 20-30 тысяч оленей. Полностью перейти на новые бирки планируется за 2023 год. Ранее из биоматериала оленей ЯНАО разработали пищевую добавку для коров. Благодаря ей удалось увеличить надои.

Ямальским оленям установят специальные метки отечественной разработки, которые упростят сбор информации о животном для ветеринаров. Это разработка будет применена впервые в России. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «На Ямале реализуется первый в стране проект по применению RFID- бирок в животноводстве. Это отечественная разработка, которая позволяет с помощью электронного устройства считывать информацию о животных с расстояния до трех метров. В результате удастся полностью автоматизировать процесс», — говорится в сообщении. Отмечается, что для этих целей будет закуплено 20 портативных считывателей. А новые бирки установят на 20-30 тысяч оленей. Полностью перейти на новые бирки планируется за 2023 год. Ранее из биоматериала оленей ЯНАО разработали пищевую добавку для коров. Благодаря ей удалось увеличить надои.