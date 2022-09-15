В ЯНАО сразу в восьми сферах не хватает новых кадров

В ЯНАО конкуренция на рынке труда ниже, чем в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Ямале количество открытых вакансий превышает количество резюме сразу по восьми направлениям. Об этом сообщает пресс-служба платформы hh.ru.

«Самая низкая в ЯНАО конкуренция за рабочие места зафиксирована в профессиональных сферах: „Консультирование“ (0,2 резюме на вакансию), „Домашний персонал“ (0,2), „Туризм, гостиницы, рестораны“ (0,5), „Банки, инвестиции“ (0,7), „Строительство, Недвижимость“ (0,7), „Спорт, красота“ (0,7), „Продажи“ (0,8) и „Рабочий персонал“ (0,9). Все эти сферы испытывают нехватку новых кадров: вакансий там сейчас больше, чем резюме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самая высокая конкуренция в ЯНАО на вакансии юристов, бухгалтеров и специалистов по управлению персоналом. Так на одну вакансию юриста приходится сразу 11 резюме соискателей, на вакансию бухгалтера претендуют сразу 10,4 кандидата, а на специалиста по управлению персоналом 6,8 резюме.

При этом в целом на рынке труда на одну активную вакансию в среднем приходится всего 3,6 резюме, а по всей России этот показатель достигает отметки в 5,2.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличилось число вакансий на рынке труда. Рост составил 4,3%.