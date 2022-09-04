Число вакансий в ЯНАО увеличилось по итогам августа

В Ямало-Ненецком АО — на 4,3% выросло количество вакансий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЯНАО выросло число вакансий на 4,3% больше, чем в прошлом месяце. Эксперты платформы hh.ru рассказали в каких сферах наибольший прирост.

«В ЯНАО за август выросло число вакансий на 4,3%. Наиболее сильный прирост наблюдался в сферах „Закупки“ (+61% в августе по сравнению с июлем), „Административный персонал“ (+27,3%), „Рабочий персонал“ (+19,4%), „Наука, образование“ (+18%) и „ИТ, интернет, телеком“ (+10,1%)» — рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что менее востребованы рабочие в таких сферах, как «Банки, инвестиции, лизинг» (-10,9%), «Высший менеджмент» (-21,9%) и «Медицина, фармацевтика» (-28%).

Эксперты онлайн платформы hh.ru провели анализ прироста вакансий в регионах Уральского федерального округа. Так лидером по количествам предложений о работе стала Свердловская область — за последний месяц здесь было открыто на 6,8% больше вакансий, чем в июле. Остальные регионы показали более скромную динамику. В Тюменской области спрос на персонал за месяц вырос на 5,6%, в Курганской и Челябинской областях — на 5,4%, в Ямало-Ненецком АО — на 4,3%, в Ханты-Мансийском АО — на 2,5%.

Ранее URA.RU cообщало, что Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%.