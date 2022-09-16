16 сентября 2022
15 сентября 2022

Мэру Салехарда жалуются на вандалов

Мэру Салехарда Алексею Титовскому жалуются на вандалов, которые портят площадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов в сквере на Пехотинцев. Екатеринбург , детская площадка
Жители жалуются мэру на разрисованные площадки и мусор Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются мэру Алексею Титовскому на вандалов, которые портят площадки в городе. Главе пишут сообщения, рассказал он в своем telegram-канале.

«Последнее время мне часто приходят сообщения о разрисованных площадках и об оставленном мусоре в местах отдыха. Обращаю ваше внимание, что в общественных местах установлены камеры, мы периодически оповещаем полицию о нарушителях. С начала года подали четыре заявления, три из которых — на несовершеннолетних», — сообщил Титовский.

Глава города призвал жителей бережно относится к общественным пространствам. В комментариях под постом горожане поддержали мэра. «Такую красоту делают, город преобразился. А люди этого не ценят», — написала пользователь Марина. «Наша культура оставляет желать лучшего и это печально» — поделилась Vitaliya_N.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф.

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Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются мэру Алексею Титовскому на вандалов, которые портят площадки в городе. Главе пишут сообщения, рассказал он в своем telegram-канале. «Последнее время мне часто приходят сообщения о разрисованных площадках и об оставленном мусоре в местах отдыха. Обращаю ваше внимание, что в общественных местах установлены камеры, мы периодически оповещаем полицию о нарушителях. С начала года подали четыре заявления, три из которых — на несовершеннолетних», — сообщил Титовский. Глава города призвал жителей бережно относится к общественным пространствам. В комментариях под постом горожане поддержали мэра. «Такую красоту делают, город преобразился. А люди этого не ценят», — написала пользователь Марина. «Наша культура оставляет желать лучшего и это печально» — поделилась Vitaliya_N. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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