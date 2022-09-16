Мэру Салехарда жалуются на вандалов

Мэру Салехарда Алексею Титовскому жалуются на вандалов, которые портят площадки

Жители жалуются мэру на разрисованные площадки и мусор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются мэру Алексею Титовскому на вандалов, которые портят площадки в городе. Главе пишут сообщения, рассказал он в своем telegram-канале.

«Последнее время мне часто приходят сообщения о разрисованных площадках и об оставленном мусоре в местах отдыха. Обращаю ваше внимание, что в общественных местах установлены камеры, мы периодически оповещаем полицию о нарушителях. С начала года подали четыре заявления, три из которых — на несовершеннолетних», — сообщил Титовский.

Глава города призвал жителей бережно относится к общественным пространствам. В комментариях под постом горожане поддержали мэра. «Такую красоту делают, город преобразился. А люди этого не ценят», — написала пользователь Марина. «Наша культура оставляет желать лучшего и это печально» — поделилась Vitaliya_N.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф.