17 сентября 2022
16 сентября 2022
15 сентября 2022

Артюхов назвал ЯНАО одним из самых чистых мест на планете

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил работников лесного хозяйства с 90-летним юбилеем отрасли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников лесной отрасли с юбилеем Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал регион одним из самых чистых и комфортных мест на планете. Губернатор поздравил работников ямальской службы лесного хозяйства с 90-летием, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Работники лесного хозяйства рационально используют, защищают и берегут огромный ресурс — природу Арктического региона. Их профессиональная работа позволяет Северу „дышать“, оставаться одним из наиболее чистых и комфортных мест на планете», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Ямальской службе лесного хозяйства исполняется 90 лет, в отрасли работает около 300 человек. Земли лесного фонда в ЯНАО занимают более 30 млн гектаров, что является одним из самых больших лесных хозяйств в России.

Специалисты лесного комплекса охраняют леса от пожаров, выявляют и ликвидируют несанкционированные свалки, ведут просветительскую работу. Ко Дню города Салехарда в окружной столице появилась аллея работников лесного хозяйства.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО поздравил Салехард с Днем города. Он назвал его городом стремительного развития.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал регион одним из самых чистых и комфортных мест на планете. Губернатор поздравил работников ямальской службы лесного хозяйства с 90-летием, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «Работники лесного хозяйства рационально используют, защищают и берегут огромный ресурс — природу Арктического региона. Их профессиональная работа позволяет Северу „дышать“, оставаться одним из наиболее чистых и комфортных мест на планете», — приводит пресс-служба слова Артюхова. Ямальской службе лесного хозяйства исполняется 90 лет, в отрасли работает около 300 человек. Земли лесного фонда в ЯНАО занимают более 30 млн гектаров, что является одним из самых больших лесных хозяйств в России. Специалисты лесного комплекса охраняют леса от пожаров, выявляют и ликвидируют несанкционированные свалки, ведут просветительскую работу. Ко Дню города Салехарда в окружной столице появилась аллея работников лесного хозяйства. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО поздравил Салехард с Днем города. Он назвал его городом стремительного развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...