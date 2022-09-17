Артюхов назвал ЯНАО одним из самых чистых мест на планете

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал регион одним из самых чистых и комфортных мест на планете. Губернатор поздравил работников ямальской службы лесного хозяйства с 90-летием, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
«Работники лесного хозяйства рационально используют, защищают и берегут огромный ресурс — природу Арктического региона. Их профессиональная работа позволяет Северу „дышать“, оставаться одним из наиболее чистых и комфортных мест на планете», — приводит пресс-служба слова Артюхова.
Ямальской службе лесного хозяйства исполняется 90 лет, в отрасли работает около 300 человек. Земли лесного фонда в ЯНАО занимают более 30 млн гектаров, что является одним из самых больших лесных хозяйств в России.
Специалисты лесного комплекса охраняют леса от пожаров, выявляют и ликвидируют несанкционированные свалки, ведут просветительскую работу. Ко Дню города Салехарда в окружной столице появилась аллея работников лесного хозяйства.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал регион одним из самых чистых и комфортных мест на планете. Губернатор поздравил работников ямальской службы лесного хозяйства с 90-летием, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «Работники лесного хозяйства рационально используют, защищают и берегут огромный ресурс — природу Арктического региона. Их профессиональная работа позволяет Северу „дышать“, оставаться одним из наиболее чистых и комфортных мест на планете», — приводит пресс-служба слова Артюхова. Ямальской службе лесного хозяйства исполняется 90 лет, в отрасли работает около 300 человек. Земли лесного фонда в ЯНАО занимают более 30 млн гектаров, что является одним из самых больших лесных хозяйств в России. Специалисты лесного комплекса охраняют леса от пожаров, выявляют и ликвидируют несанкционированные свалки, ведут просветительскую работу. Ко Дню города Салехарда в окружной столице появилась аллея работников лесного хозяйства. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО поздравил Салехард с Днем города. Он назвал его городом стремительного развития.