В ЯНАО юноша ударил дебошира и получил пять лет колонии

19-летний парень получил тюремный срок за причинение смерти по неосторожности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой человек из Тарко-Сале (ЯНАО) ударил 21-летнего дебошира и получил пять лет колонии строгого режима. Как сообщается на сайте окружного СКР, от ударов парень потерял равновесие, упал и ударился затылком, в результате чего получил смертельную травму.

«Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Юноша признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 мая 2022 в Тарко-Сале компания молодых распивала алкоголь в квартире 21-летнего потерпевшего. Хозяин квартиры, будучи в алкогольном опьянении, выбежал на улицу и оскорбил проходящую мимо компанию. В ответ на ругательства 19-летний юноша нанес ему удары в голову и туловище. Парень упал на асфальт и ударился затылком. Его смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Юноша дал явку с повинной и способствовал раскрытию преступления. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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