18 сентября 2022
17 сентября 2022

Власти сообщили о карантинных мерах в ЯНАО

Власти не планируют вводить карантин в ЯНАО из-за COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в медучреждениях ЯНАО обязателен Фото:

Власти не намерены вводить карантинные меры в Ямало-Ненецком автономном округе из-за коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

«Карантин полномочие губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Но оперштаб Российской Федерации не собирается вводить карантин», — ответили там.

Также по информации окружного департамента здравоохранения, карантинных мероприятий в регионе не планируется. Там добавили, что в больницах карантина нет, но при этом масочный режим в медучреждениях обязателен.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО зафиксировали первую за долгое время смерть от COVID-19. По информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф., число заболевших коронавирусом достигло 265.

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Власти не намерены вводить карантинные меры в Ямало-Ненецком автономном округе из-за коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора. «Карантин полномочие губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Но оперштаб Российской Федерации не собирается вводить карантин», — ответили там. Также по информации окружного департамента здравоохранения, карантинных мероприятий в регионе не планируется. Там добавили, что в больницах карантина нет, но при этом масочный режим в медучреждениях обязателен. Ранее сообщалось, что в ЯНАО зафиксировали первую за долгое время смерть от COVID-19. По информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф., число заболевших коронавирусом достигло 265.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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