Власти сообщили о карантинных мерах в ЯНАО

Власти не планируют вводить карантин в ЯНАО из-за COVID-19

Масочный режим в медучреждениях ЯНАО обязателен Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти не намерены вводить карантинные меры в Ямало-Ненецком автономном округе из-за коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

«Карантин полномочие губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Но оперштаб Российской Федерации не собирается вводить карантин», — ответили там.

Также по информации окружного департамента здравоохранения, карантинных мероприятий в регионе не планируется. Там добавили, что в больницах карантина нет, но при этом масочный режим в медучреждениях обязателен.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО зафиксировали первую за долгое время смерть от COVID-19. По информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф., число заболевших коронавирусом достигло 265.