В ЯНАО зафиксировали первую за долгое время смерть от COVID-19

В ЯНАО коронавирусом заболело 246 человек, один человек умер
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Впервые за два месяца в ЯНАО зафиксировали смерть от коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
«Ямало-Ненецкий автономный округ: выявлено — 246, выздоровело — 79, госпитализировано — 6, умерло — 1», — говорится в статистике. Вчера в округе выявили 241 случай заболевания.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 19 июля от коронавируса умер человек. Долгое время показатель по смертности был нулевой.
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