12 сентября 2022

В ЯНАО зафиксировали первую за долгое время смерть от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО коронавирусом заболело 246 человек, один человек умер Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Впервые за два месяца в ЯНАО зафиксировали смерть от коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Ямало-Ненецкий автономный округ: выявлено — 246, выздоровело — 79, госпитализировано — 6, умерло — 1», — говорится в статистике. Вчера в округе выявили 241 случай заболевания.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 19 июля от коронавируса умер человек. Долгое время показатель по смертности был нулевой.

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Впервые за два месяца в ЯНАО зафиксировали смерть от коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. «Ямало-Ненецкий автономный округ: выявлено — 246, выздоровело — 79, госпитализировано — 6, умерло — 1», — говорится в статистике. Вчера в округе выявили 241 случай заболевания. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 19 июля от коронавируса умер человек. Долгое время показатель по смертности был нулевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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