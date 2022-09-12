В ЯНАО зафиксировали первую за долгое время смерть от COVID-19

В ЯНАО коронавирусом заболело 246 человек, один человек умер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Впервые за два месяца в ЯНАО зафиксировали смерть от коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Ямало-Ненецкий автономный округ: выявлено — 246, выздоровело — 79, госпитализировано — 6, умерло — 1», — говорится в статистике. Вчера в округе выявили 241 случай заболевания.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 19 июля от коронавируса умер человек. Долгое время показатель по смертности был нулевой.