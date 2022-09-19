Подросткам ЯНАО предложили выдвигать законодательные инициативы

Законодательное собрание ЯНАО впервые проведет конкурс законодательных инициатив для подростков

20 сентября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Реальные законодательные идеи подростков в ЯНАО рассмотрят впервые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО в возрасте от 14 до 18 лет смогут выступить с законодательной инициативой. Как сообщает пресс-служба окружного законодательного собрания, конкурс среди подростков будет проходить впервые в регионе. «Законодательное Собрание Ямала впервые запускает окружной конкурс „Моя первая законодательная идея“ для ямальцев в возрасте от 14 до 18 лет. Его цель — повысить правовую грамотность молодежи, вовлечь ее в правотворческую деятельность и сотрудничество с Молодежным парламентом», — говорится на сайте регионального парламента. По словам председателя заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина, раньше подобные конкурсы проводились для молодежи от 18 до 35 лет. «В этом году решили привлечь ямальцев помладше, ведь они также полны энергии и идей по улучшению жизни на Ямале», — приводит пресс-служба комментарий спикера регпарламента. Оценивать заявки конкурсантов будет экспертный совет, в который войдут депутаты и работники аппарата заксобрания, а также представители органов исполнительной власти. Итоги планируется подвести 9 декабря.

Жители ЯНАО в возрасте от 14 до 18 лет смогут выступить с законодательной инициативой. Как сообщает пресс-служба окружного законодательного собрания, конкурс среди подростков будет проходить впервые в регионе. «Законодательное Собрание Ямала впервые запускает окружной конкурс „Моя первая законодательная идея“ для ямальцев в возрасте от 14 до 18 лет. Его цель — повысить правовую грамотность молодежи, вовлечь ее в правотворческую деятельность и сотрудничество с Молодежным парламентом», — говорится на сайте регионального парламента. По словам председателя заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина, раньше подобные конкурсы проводились для молодежи от 18 до 35 лет. «В этом году решили привлечь ямальцев помладше, ведь они также полны энергии и идей по улучшению жизни на Ямале», — приводит пресс-служба комментарий спикера регпарламента. Оценивать заявки конкурсантов будет экспертный совет, в который войдут депутаты и работники аппарата заксобрания, а также представители органов исполнительной власти. Итоги планируется подвести 9 декабря.