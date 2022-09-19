19 сентября 2022

Курганцы заметили неадеквата с ножом на площади во время праздника

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , филармония, троицкая площадь, день города курган
В Кургане на Троицкой площади перед мероприятием среди толпы заметили человека с ножом Фото:

Неадекватно ведущий себя мужчина с ножом был замечен несколькими курганцами утром 17 сентября на Троицкой площади во время подготовки к празднику Дня труженика села. О небезопасной встрече URA.RU рассказали источники, побывавшие на площадке до начала мероприятия.

«По площади во время подготовки к началу мероприятия ходил и странно себя вел мужчина. Когда ему сделали замечание, то он с угрожающим видом направился на оппонента, и в руке у него появился нож», — сообщили очевидцы, которые предпочли уйти от опасности прочь. Также люди слышали о порезанных шинах у нескольких припаркованных машин.

По данным источников, мужчина с ножом появился на площадке во время утренней подготовки мероприятий. В дальнейшем он был задержан.

Редакция URA.RU запросила комментарий в управлении МВД по Курганской области по данной ситуации. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Звериноголовском округе сотрудник полиции был ранен ножом. Полицейский находился рядом с конфликтующими и получил ранение, его здоровью угрозы нет.

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Неадекватно ведущий себя мужчина с ножом был замечен несколькими курганцами утром 17 сентября на Троицкой площади во время подготовки к празднику Дня труженика села. О небезопасной встрече URA.RU рассказали источники, побывавшие на площадке до начала мероприятия. «По площади во время подготовки к началу мероприятия ходил и странно себя вел мужчина. Когда ему сделали замечание, то он с угрожающим видом направился на оппонента, и в руке у него появился нож», — сообщили очевидцы, которые предпочли уйти от опасности прочь. Также люди слышали о порезанных шинах у нескольких припаркованных машин. По данным источников, мужчина с ножом появился на площадке во время утренней подготовки мероприятий. В дальнейшем он был задержан. Редакция URA.RU запросила комментарий в управлении МВД по Курганской области по данной ситуации. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Звериноголовском округе сотрудник полиции был ранен ножом. Полицейский находился рядом с конфликтующими и получил ранение, его здоровью угрозы нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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