Курганцы заметили неадеквата с ножом на площади во время праздника

В Кургане на Троицкой площади перед мероприятием среди толпы заметили человека с ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неадекватно ведущий себя мужчина с ножом был замечен несколькими курганцами утром 17 сентября на Троицкой площади во время подготовки к празднику Дня труженика села. О небезопасной встрече URA.RU рассказали источники, побывавшие на площадке до начала мероприятия.

«По площади во время подготовки к началу мероприятия ходил и странно себя вел мужчина. Когда ему сделали замечание, то он с угрожающим видом направился на оппонента, и в руке у него появился нож», — сообщили очевидцы, которые предпочли уйти от опасности прочь. Также люди слышали о порезанных шинах у нескольких припаркованных машин.

По данным источников, мужчина с ножом появился на площадке во время утренней подготовки мероприятий. В дальнейшем он был задержан.

Редакция URA.RU запросила комментарий в управлении МВД по Курганской области по данной ситуации. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Звериноголовском округе сотрудник полиции был ранен ножом. Полицейский находился рядом с конфликтующими и получил ранение, его здоровью угрозы нет.