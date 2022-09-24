Тюменский депутат Госдумы рассказал о реакции жителей ДНР на обстрелы ВСУ во время референдума

25 сентября 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Иван Квитка наблюдает за процессом голосования в ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка отметил мужество жителей ДНР во время проведения референдума о вхождении освобожденных территорий в состав России. По словам единоросса, граждане Республики активно приходят голосовать, несмотря на ежедневные обстрелы ВСУ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Единой России. «Есть раненые. В очередной раз восхищаюсь удивительным мужеством, самообладанием и стойкостью духа местных жителей. Ничто не может изменить решительный настрой граждан ДНР. Голосование на референдуме идет активно, в штатном режиме», — сообщили слова Квитки в пресс-службе политической партии. Там добавили, что сейчас ВСУ пытаются сорвать голосование, ежедневно обстреливая Донецк. Депутат также рассказал о мнении жителей, с которыми пообщался в ходе посещения избирательных участков. «Все едины в своем решении — Донбасс возвращается домой, в Россию», — сообщил Квитка в своем telegram-канале. Голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации началось 23 сентября и закончится 27 сентября. Наблюдатель из Италии отметил, что ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на то, что мирные жители идут на участки голосовать. При этом стало известно, что явка избирателей в ДНР после второго дня составила больше 50%.

Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка отметил мужество жителей ДНР во время проведения референдума о вхождении освобожденных территорий в состав России. По словам единоросса, граждане Республики активно приходят голосовать, несмотря на ежедневные обстрелы ВСУ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Единой России. «Есть раненые. В очередной раз восхищаюсь удивительным мужеством, самообладанием и стойкостью духа местных жителей. Ничто не может изменить решительный настрой граждан ДНР. Голосование на референдуме идет активно, в штатном режиме», — сообщили слова Квитки в пресс-службе политической партии. Там добавили, что сейчас ВСУ пытаются сорвать голосование, ежедневно обстреливая Донецк. Депутат также рассказал о мнении жителей, с которыми пообщался в ходе посещения избирательных участков. «Все едины в своем решении — Донбасс возвращается домой, в Россию», — сообщил Квитка в своем telegram-канале. Голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации началось 23 сентября и закончится 27 сентября. Наблюдатель из Италии отметил, что ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на то, что мирные жители идут на участки голосовать. При этом стало известно, что явка избирателей в ДНР после второго дня составила больше 50%.