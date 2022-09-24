В ДНР озвучили явку на референдуме по итогам второго дня

Как сообщает ЦИК региона, в ДНР явка на референдуме по итогам двух дней составила 55,5%
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
В Донецкой народной республике (ДНР) на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 55,5%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона.
«В ДНР по итогам двух дней явка составила 55,5%», — передает сообщение ЦИК ДНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале.
Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.
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