В ДНР озвучили явку на референдуме по итогам второго дня

24 сентября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Как сообщает ЦИК региона, в ДНР явка на референдуме по итогам двух дней составила 55,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Донецкой народной республике (ДНР) на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 55,5%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «В ДНР по итогам двух дней явка составила 55,5%», — передает сообщение ЦИК ДНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.

В Донецкой народной республике (ДНР) на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 55,5%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «В ДНР по итогам двух дней явка составила 55,5%», — передает сообщение ЦИК ДНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.