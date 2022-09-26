Шахтер из Донбасса проголосовал в ЯНАО за воссоединение с Россией

Житель ЯНАО, перебравшийся из Донецка в Новый Уренгой, проголосовал за воссоединение с Россией, потому что считает, что люди этого заслужили. Как рассказал корреспонденту URA.RU мужчина по имени Александр (собеседник попросил не называть фамилию) он отдал свой голос, чтобы жители Донбасса жили в мире и спокойствии.
«Я с радостью пришел голосовать. Там моя Родина и я хочу, чтобы люди там жили в мире и спокойствии. Я рад за решение властей ЛДНР, давно пора было. Наши люди этого заслужили и России спасибо, что не оставили и заступились», — рассказал собеседник агентства, всю жизнь проработавший шахтером в Донбассе.
Мужчина уточнил, что он приехал в ЯНАО в 2018 году вместе с дочерью — в Новом Уренгое у него на тот момент жил сослуживец, который и позвал его к себе. «Все бросил и приехал», — поделился мужчина, отметив, что хотел бы поехать туда, где прожил всю жизнь и показать дочери свой дом.
Ранее URA.RU рассказало, о проголосовавших в Новом Уренгое супругах из Донецка. Всего в ЯНАО работает четыре участка для проведения референдума — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.
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