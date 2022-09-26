Шахтер из Донбасса проголосовал в ЯНАО за воссоединение с Россией

27 сентября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Проголосовавший мужчина рассказал, что Донбасс заслужил стать частью России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Житель ЯНАО, перебравшийся из Донецка в Новый Уренгой, проголосовал за воссоединение с Россией, потому что считает, что люди этого заслужили. Как рассказал корреспонденту URA.RU мужчина по имени Александр (собеседник попросил не называть фамилию) он отдал свой голос, чтобы жители Донбасса жили в мире и спокойствии. «Я с радостью пришел голосовать. Там моя Родина и я хочу, чтобы люди там жили в мире и спокойствии. Я рад за решение властей ЛДНР, давно пора было. Наши люди этого заслужили и России спасибо, что не оставили и заступились», — рассказал собеседник агентства, всю жизнь проработавший шахтером в Донбассе. Мужчина уточнил, что он приехал в ЯНАО в 2018 году вместе с дочерью — в Новом Уренгое у него на тот момент жил сослуживец, который и позвал его к себе. «Все бросил и приехал», — поделился мужчина, отметив, что хотел бы поехать туда, где прожил всю жизнь и показать дочери свой дом. Ранее URA.RU рассказало, о проголосовавших в Новом Уренгое супругах из Донецка. Всего в ЯНАО работает четыре участка для проведения референдума — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Житель ЯНАО, перебравшийся из Донецка в Новый Уренгой, проголосовал за воссоединение с Россией, потому что считает, что люди этого заслужили. Как рассказал корреспонденту URA.RU мужчина по имени Александр (собеседник попросил не называть фамилию) он отдал свой голос, чтобы жители Донбасса жили в мире и спокойствии. «Я с радостью пришел голосовать. Там моя Родина и я хочу, чтобы люди там жили в мире и спокойствии. Я рад за решение властей ЛДНР, давно пора было. Наши люди этого заслужили и России спасибо, что не оставили и заступились», — рассказал собеседник агентства, всю жизнь проработавший шахтером в Донбассе. Мужчина уточнил, что он приехал в ЯНАО в 2018 году вместе с дочерью — в Новом Уренгое у него на тот момент жил сослуживец, который и позвал его к себе. «Все бросил и приехал», — поделился мужчина, отметив, что хотел бы поехать туда, где прожил всю жизнь и показать дочери свой дом. Ранее URA.RU рассказало, о проголосовавших в Новом Уренгое супругах из Донецка. Всего в ЯНАО работает четыре участка для проведения референдума — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.