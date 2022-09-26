26 сентября 2022

Шахтер из Донбасса проголосовал в ЯНАО за воссоединение с Россией

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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Проголосовавший мужчина рассказал, что Донбасс заслужил стать частью России Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Житель ЯНАО, перебравшийся из Донецка в Новый Уренгой, проголосовал за воссоединение с Россией, потому что считает, что люди этого заслужили. Как рассказал корреспонденту URA.RU мужчина по имени Александр (собеседник попросил не называть фамилию) он отдал свой голос, чтобы жители Донбасса жили в мире и спокойствии.

«Я с радостью пришел голосовать. Там моя Родина и я хочу, чтобы люди там жили в мире и спокойствии. Я рад за решение властей ЛДНР, давно пора было. Наши люди этого заслужили и России спасибо, что не оставили и заступились», — рассказал собеседник агентства, всю жизнь проработавший шахтером в Донбассе.

Мужчина уточнил, что он приехал в ЯНАО в 2018 году вместе с дочерью — в Новом Уренгое у него на тот момент жил сослуживец, который и позвал его к себе. «Все бросил и приехал», — поделился мужчина, отметив, что хотел бы поехать туда, где прожил всю жизнь и показать дочери свой дом.

Ранее URA.RU рассказало, о проголосовавших в Новом Уренгое супругах из Донецка. Всего в ЯНАО работает четыре участка для проведения референдума — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.

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Житель ЯНАО, перебравшийся из Донецка в Новый Уренгой, проголосовал за воссоединение с Россией, потому что считает, что люди этого заслужили. Как рассказал корреспонденту URA.RU мужчина по имени Александр (собеседник попросил не называть фамилию) он отдал свой голос, чтобы жители Донбасса жили в мире и спокойствии. «Я с радостью пришел голосовать. Там моя Родина и я хочу, чтобы люди там жили в мире и спокойствии. Я рад за решение властей ЛДНР, давно пора было. Наши люди этого заслужили и России спасибо, что не оставили и заступились», — рассказал собеседник агентства, всю жизнь проработавший шахтером в Донбассе. Мужчина уточнил, что он приехал в ЯНАО в 2018 году вместе с дочерью — в Новом Уренгое у него на тот момент жил сослуживец, который и позвал его к себе. «Все бросил и приехал», — поделился мужчина, отметив, что хотел бы поехать туда, где прожил всю жизнь и показать дочери свой дом. Ранее URA.RU рассказало, о проголосовавших в Новом Уренгое супругах из Донецка. Всего в ЯНАО работает четыре участка для проведения референдума — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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