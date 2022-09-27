В ЯНАО призывники заключили десятки браков перед мобилизацией

В ЯНАО десятки призывников в один день заключили браки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители ЯНАО перед тем, как быть мобилизованными заключили 68 браков, из них 53 росписи были деланы за один день. Об этом сообщили в службе ЗАГС ЯНАО.

«Всего с 23 по 27 сентября в регионе заключили 68 браков, в которых супруг подлежит частичной мобилизации. Только за вчерашний день, 27 сентября, состоялось 53 таких регистрации, девять из них — с торжественной церемонией», — пишет «Север-пресс» со ссылкой на ЗАГС ЯНАО.

Кроме того, отмечается, что за установлением отцовства с момента начала мобилизации ямальцы обратились 24 раза. В ЗАГС отметила, что браки в случае призыва могут быть заключены в день обращения.

Ранее сообщалось, что от Ямала будет призвано 920 человек. Каждому мобилизованному губернатор региона Дмитрий Артюхов поручил выплатить единоразово по 300 тысяч рублей.

Частичная мобилизация была начата в России 21 сентября. До это, с 24 февраля, российская армия начала проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также по защите населения Донбасса.