27 сентября 2022

В ЯНАО призывники заключили десятки браков перед мобилизацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии новой набережной. Челябинск, молодожены, свадьба, жених, невеста, набережная реки миасс
В ЯНАО десятки призывников в один день заключили браки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жители ЯНАО перед тем, как быть мобилизованными заключили 68 браков, из них 53 росписи были деланы за один день. Об этом сообщили в службе ЗАГС ЯНАО.

«Всего с 23 по 27 сентября в регионе заключили 68 браков, в которых супруг подлежит частичной мобилизации. Только за вчерашний день, 27 сентября, состоялось 53 таких регистрации, девять из них — с торжественной церемонией», — пишет «Север-пресс» со ссылкой на ЗАГС ЯНАО.

Кроме того, отмечается, что за установлением отцовства с момента начала мобилизации ямальцы обратились 24 раза. В ЗАГС отметила, что браки в случае призыва могут быть заключены в день обращения.

Ранее сообщалось, что от Ямала будет призвано 920 человек. Каждому мобилизованному губернатор региона Дмитрий Артюхов поручил выплатить единоразово по 300 тысяч рублей.

Частичная мобилизация была начата в России 21 сентября. До это, с 24 февраля, российская армия начала проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также по защите населения Донбасса.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Жители ЯНАО перед тем, как быть мобилизованными заключили 68 браков, из них 53 росписи были деланы за один день. Об этом сообщили в службе ЗАГС ЯНАО. «Всего с 23 по 27 сентября в регионе заключили 68 браков, в которых супруг подлежит частичной мобилизации. Только за вчерашний день, 27 сентября, состоялось 53 таких регистрации, девять из них — с торжественной церемонией», — пишет «Север-пресс» со ссылкой на ЗАГС ЯНАО. Кроме того, отмечается, что за установлением отцовства с момента начала мобилизации ямальцы обратились 24 раза. В ЗАГС отметила, что браки в случае призыва могут быть заключены в день обращения. Ранее сообщалось, что от Ямала будет призвано 920 человек. Каждому мобилизованному губернатор региона Дмитрий Артюхов поручил выплатить единоразово по 300 тысяч рублей. Частичная мобилизация была начата в России 21 сентября. До это, с 24 февраля, российская армия начала проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также по защите населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...