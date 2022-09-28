Курганские медики перечислили, что входит в аптечку мобилизованных

29 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Врачи перечислили препараты и предметы, которые входят в аптечки мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Перед отправкой в рамках частичной мобилизации курганцам показали, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать при оказании первой помощи. Соответствующая информация размещена в группе курганского базового медицинского колледжа в соцсети «ВКонтакте». «С 23 по 30 сентября преподаватели колледжа обучают курганцев пользоваться содержимым предоставленных аптечек, а также учат оказываться первую помощь и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию», — указано в посте. Во время ускоренного обучения призывникам перечислили, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать. Список неотложных изделий медицинского назначения: Жгут;

Стерильные бинты, бинты;

Индивидуальные перевязочные пакеты;

Стерильные повязки;

Противовоспалительные повязки;

Хлоргексидин;

Перекись водорода;

Ножницы;

Перчатки;

Губка гемостатическая;

Антисептические препараты;

Обезболивающие (таблетированные);

Противовоспалительные;

Антибиотики (азитромицин, ципрофлоксацин таблетированные);

Уголь активированный;

Лоперамид;

Антисептик для рук;

Антигистаминные (таблетированные);

Иммобилизационная косынка;

Вата;

Йод, зеленка;

Лейкопластыри;

Салфетки спиртовые;

Трубчатые бинты;

Карандаш, мини-блокнот;

Хладоэлементы (сухой лед) Обучение проходит под руководством директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Сами уроки проводятся в пунктах отправления мобилизованных в центре Кургана. Каждому призывнику Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт. Перечень лекарств, входящих в аптечку медики представили в презентации для призывников в пунктах сбора Курганский базовый медицинский колледж, соцсеть «ВКонтакте»

Перед отправкой в рамках частичной мобилизации курганцам показали, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать при оказании первой помощи. Соответствующая информация размещена в группе курганского базового медицинского колледжа в соцсети «ВКонтакте». «С 23 по 30 сентября преподаватели колледжа обучают курганцев пользоваться содержимым предоставленных аптечек, а также учат оказываться первую помощь и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию», — указано в посте. Во время ускоренного обучения призывникам перечислили, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать. Список неотложных изделий медицинского назначения: Обучение проходит под руководством директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Сами уроки проводятся в пунктах отправления мобилизованных в центре Кургана. Каждому призывнику Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.