Курганские медики перечислили, что входит в аптечку мобилизованных

Перед отправкой в рамках частичной мобилизации курганцам показали, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать при оказании первой помощи. Соответствующая информация размещена в группе курганского базового медицинского колледжа в соцсети «ВКонтакте».
«С 23 по 30 сентября преподаватели колледжа обучают курганцев пользоваться содержимым предоставленных аптечек, а также учат оказываться первую помощь и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию», — указано в посте. Во время ускоренного обучения призывникам перечислили, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать.
Список неотложных изделий медицинского назначения:
- Жгут;
- Стерильные бинты, бинты;
- Индивидуальные перевязочные пакеты;
- Стерильные повязки;
- Противовоспалительные повязки;
- Хлоргексидин;
- Перекись водорода;
- Ножницы;
- Перчатки;
- Губка гемостатическая;
- Антисептические препараты;
- Обезболивающие (таблетированные);
- Противовоспалительные;
- Антибиотики (азитромицин, ципрофлоксацин таблетированные);
- Уголь активированный;
- Лоперамид;
- Антисептик для рук;
- Антигистаминные (таблетированные);
- Иммобилизационная косынка;
- Вата;
- Йод, зеленка;
- Лейкопластыри;
- Салфетки спиртовые;
- Трубчатые бинты;
- Карандаш, мини-блокнот;
- Хладоэлементы (сухой лед)
Обучение проходит под руководством директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Сами уроки проводятся в пунктах отправления мобилизованных в центре Кургана. Каждому призывнику
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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