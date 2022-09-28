28 сентября 2022

Курганские медики перечислили, что входит в аптечку мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи перечислили препараты и предметы, которые входят в аптечки мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Перед отправкой в рамках частичной мобилизации курганцам показали, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать при оказании первой помощи. Соответствующая информация размещена в группе курганского базового медицинского колледжа в соцсети «ВКонтакте».

«С 23 по 30 сентября преподаватели колледжа обучают курганцев пользоваться содержимым предоставленных аптечек, а также учат оказываться первую помощь и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию», — указано в посте. Во время ускоренного обучения призывникам перечислили, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать.

Список неотложных изделий медицинского назначения:

  • Жгут;
  • Стерильные бинты, бинты;
  • Индивидуальные перевязочные пакеты;
  • Стерильные повязки;
  • Противовоспалительные повязки;
  • Хлоргексидин;
  • Перекись водорода;
  • Ножницы;
  • Перчатки;
  • Губка гемостатическая;
  • Антисептические препараты;
  • Обезболивающие (таблетированные);
  • Противовоспалительные;
  • Антибиотики (азитромицин, ципрофлоксацин таблетированные);
  • Уголь активированный;
  • Лоперамид;
  • Антисептик для рук;
  • Антигистаминные (таблетированные);
  • Иммобилизационная косынка;
  • Вата;
  • Йод, зеленка;
  • Лейкопластыри;
  • Салфетки спиртовые;
  • Трубчатые бинты;
  • Карандаш, мини-блокнот;
  • Хладоэлементы (сухой лед)

Обучение проходит под руководством директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Сами уроки проводятся в пунктах отправления мобилизованных в центре Кургана. Каждому призывнику

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Перечень лекарств, входящих в аптечку медики представили в презентации для призывников в пунктах сбора

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Перед отправкой в рамках частичной мобилизации курганцам показали, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать при оказании первой помощи. Соответствующая информация размещена в группе курганского базового медицинского колледжа в соцсети «ВКонтакте». «С 23 по 30 сентября преподаватели колледжа обучают курганцев пользоваться содержимым предоставленных аптечек, а также учат оказываться первую помощь и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию», — указано в посте. Во время ускоренного обучения призывникам перечислили, какие лекарства и предметы входят в аптечку, и как их использовать. Список неотложных изделий медицинского назначения: Обучение проходит под руководством директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Сами уроки проводятся в пунктах отправления мобилизованных в центре Кургана. Каждому призывнику Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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