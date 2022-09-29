29 сентября 2022

В тюменских автомагазинах заканчиваются запчасти для иномарок

Из-за санкций автовладельцы Тюмени столкнулись с дефицитом запчастей для иномарок
© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменских автомагазинах начались проблемы с поставками запчастей для иномарок Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские магазины столкнулись с дефицитом автозапчастей для машин иностранного производства. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. По его словам, на фоне санкций, введенных против России, у предпринимателей возникли проблемы с доставкой соответствующего товара из стран ЕС.

«Практически все запасы автозапчастей, которые лежали на складах крупных магазинов Тюмени — исчерпаны. Китайские аналоги есть. Но там есть и большие вопросы по качеству. Большинство водителей отказываются ставить на свои автомобили такие запчасти, и требуют оригинальные. А оригинальные в текущих условиях доставить из Европы в Россию очень сложно. А в ряде случаев, и вовсе невозможно», — рассказал тюменский бизнесмен в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что некоторые предприниматели используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы нажиться на покупателях. «В небольших торговых точках, где еще остались оригинальные запчасти для иномарок, с покупателей за них требуют 2 — 3 цены. И люди берут. Выбора нет», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с помощью различных ограничений, в том числе, торговых, хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам Российской Федерации.

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Тюменские магазины столкнулись с дефицитом автозапчастей для машин иностранного производства. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. По его словам, на фоне санкций, введенных против России, у предпринимателей возникли проблемы с доставкой соответствующего товара из стран ЕС. «Практически все запасы автозапчастей, которые лежали на складах крупных магазинов Тюмени — исчерпаны. Китайские аналоги есть. Но там есть и большие вопросы по качеству. Большинство водителей отказываются ставить на свои автомобили такие запчасти, и требуют оригинальные. А оригинальные в текущих условиях доставить из Европы в Россию очень сложно. А в ряде случаев, и вовсе невозможно», — рассказал тюменский бизнесмен в разговоре с URA.RU. Он добавил, что некоторые предприниматели используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы нажиться на покупателях. «В небольших торговых точках, где еще остались оригинальные запчасти для иномарок, с покупателей за них требуют 2 — 3 цены. И люди берут. Выбора нет», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с помощью различных ограничений, в том числе, торговых, хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам Российской Федерации.
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