«Народный фронт» собрал 100 миллионов рублей на поддержку армии РФ

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Народный фронт в первый день сборов собрал более 100 млн рублей на теплые вещи для служащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный фронт совместно с блогером и политологом Юрием Подоляка за сутки собрал более 100 миллионов рублей на поддержку участников специальной операции на Украине. Об этом сообщил сам Подоляка.

«Сбор на теплые вещи для армии — итоги первых суток: более 100 000 000 рублей (более 50 000 транзакций)», — написал блогер в своем telegram-канале. Подоляка восхитился отзывчивостью людей, которые «находят лазейки в заборах „мировой финансовой системы“» ради поддержки армии.

Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Народный фронт совместно с блогером и политологом Юрием Подоляка за сутки собрал более 100 миллионов рублей на поддержку участников специальной операции на Украине. Об этом сообщил сам Подоляка. «Сбор на теплые вещи для армии — итоги первых суток: более 100 000 000 рублей (более 50 000 транзакций)», — написал блогер в своем telegram-канале. Подоляка восхитился отзывчивостью людей, которые «находят лазейки в заборах „мировой финансовой системы“» ради поддержки армии. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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