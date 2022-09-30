«Народный фронт» собрал 100 миллионов рублей на поддержку армии РФ

Народный фронт совместно с блогером и политологом Юрием Подоляка за сутки собрал более 100 миллионов рублей на поддержку участников специальной операции на Украине. Об этом сообщил сам Подоляка.
«Сбор на теплые вещи для армии — итоги первых суток: более 100 000 000 рублей (более 50 000 транзакций)», — написал блогер в своем telegram-канале. Подоляка восхитился отзывчивостью людей, которые «находят лазейки в заборах „мировой финансовой системы“» ради поддержки армии.
Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Народный фронт совместно с блогером и политологом Юрием Подоляка за сутки собрал более 100 миллионов рублей на поддержку участников специальной операции на Украине. Об этом сообщил сам Подоляка. «Сбор на теплые вещи для армии — итоги первых суток: более 100 000 000 рублей (более 50 000 транзакций)», — написал блогер в своем telegram-канале. Подоляка восхитился отзывчивостью людей, которые «находят лазейки в заборах „мировой финансовой системы“» ради поддержки армии. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.