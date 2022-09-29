Мероприятие прошло на Цветном бульваре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Тюмени 30 сентября на Цветном бульваре прошел митинг в поддержку итогов референдума в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. В мероприятии «Вместе навсегда» приняли участие тюменские депутаты, общественники и простые горожане, передал с места событий корреспондент URA.RU.

«Мы никогда ни на кого не нападали, мы освобождали. И на этот раз победим. Надеюсь, через несколько минут это историческое событие (вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав РФ — прим. ред.) состоится», — заявила со сцены сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат.

Мероприятие, в котором, по предварительным оценкам, приняло участие более тысячи человек, проходило около часа. Закончился митинг групповым исполнением гимна России.

27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.

По предварительным оценкам в мероприятии приняло участие более 1000 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сопредседатель тюменского исполкома ОНФ Ольга Ройтблат завила о грядущей победе России Фото: Денис Моргунов © URA.RU