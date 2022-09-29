В Тюмени 30 сентября на Цветном бульваре прошел митинг в поддержку итогов референдума в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. В мероприятии «Вместе навсегда» приняли участие тюменские депутаты, общественники и простые горожане, передал с места событий корреспондент URA.RU.
«Мы никогда ни на кого не нападали, мы освобождали. И на этот раз победим. Надеюсь, через несколько минут это историческое событие (вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав РФ — прим. ред.) состоится», — заявила со сцены сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат.
Мероприятие, в котором, по предварительным оценкам, приняло участие более тысячи человек, проходило около часа. Закончился митинг групповым исполнением гимна России.
27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.
По предварительным оценкам в мероприятии приняло участие более 1000 человек
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В Тюмени 30 сентября на Цветном бульваре прошел митинг в поддержку итогов референдума в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. В мероприятии «Вместе навсегда» приняли участие тюменские депутаты, общественники и простые горожане, передал с места событий корреспондент URA.RU. «Мы никогда ни на кого не нападали, мы освобождали. И на этот раз победим. Надеюсь, через несколько минут это историческое событие (вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав РФ — прим. ред.) состоится», — заявила со сцены сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат. Мероприятие, в котором, по предварительным оценкам, приняло участие более тысячи человек, проходило около часа. Закончился митинг групповым исполнением гимна России. 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.