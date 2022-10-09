09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Из-за аварии резиденция курганского губернатора осталась без воды

Два курганских поселка и база отдыха остались без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Часть Кургана 10 октября осталась без воды Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии 10 октября без воды остались поселки Придорожный и Теплый стан. Под отключение также попала база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава региона Вадим Шумков. Информация опубликована в telegram-канале компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на водопроводе в поселке Придорожный по улице Центральной,1а без холодной воды остались поселки Придорожный и Теплый стан, база отдыха „Болдинцево“», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании.

Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» направляет на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

В Кургане из-за коммунальной аварии 10 октября без воды остались поселки Придорожный и Теплый стан. Под отключение также попала база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава региона Вадим Шумков. Информация опубликована в telegram-канале компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе в поселке Придорожный по улице Центральной,1а без холодной воды остались поселки Придорожный и Теплый стан, база отдыха „Болдинцево“», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» направляет на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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