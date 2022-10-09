Из-за аварии резиденция курганского губернатора осталась без воды

Два курганских поселка и база отдыха остались без воды

10 октября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Часть Кургана 10 октября осталась без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за коммунальной аварии 10 октября без воды остались поселки Придорожный и Теплый стан. Под отключение также попала база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава региона Вадим Шумков. Информация опубликована в telegram-канале компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе в поселке Придорожный по улице Центральной,1а без холодной воды остались поселки Придорожный и Теплый стан, база отдыха „Болдинцево“», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» направляет на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

В Кургане из-за коммунальной аварии 10 октября без воды остались поселки Придорожный и Теплый стан. Под отключение также попала база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава региона Вадим Шумков. Информация опубликована в telegram-канале компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе в поселке Придорожный по улице Центральной,1а без холодной воды остались поселки Придорожный и Теплый стан, база отдыха „Болдинцево“», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» направляет на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.