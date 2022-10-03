Жительница ЯНАО рассказала о гордости за мобилизованного мужа

Жена мобилизованного из ЯНАО старается быть позитивной и отвлекается подготовкой к рождению сына

Жена мобилизованного в Ноябрьске сейчас ждет второго ребенка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жена ноябрянина, который попал под частичную мобилизацию, гордится мужем и старается всячески его поддерживать. Об этом девушка рассказала корреспонденту URA.RU.

«Конечно горжусь. Настрой у него боевой. Поддерживаю своей любовью и тоже стараюсь быть позитивной, не впадаю в панику. Сама же отвлекаюсь подготовкой к рождению второго сыночка», — поделилась собеседница Юлия (просила не раскрывать фамилию).

Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В качестве ее главной цели российские власти обозначили обеспечение безопасности населения, подвергавшегося регулярным обстрелам и геноциду со стороны националистов.