03 октября 2022

Жительница ЯНАО рассказала о гордости за мобилизованного мужа

Жена мобилизованного из ЯНАО старается быть позитивной и отвлекается подготовкой к рождению сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, призывная кампания
Жена мобилизованного в Ноябрьске сейчас ждет второго ребенка (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Жена ноябрянина, который попал под частичную мобилизацию, гордится мужем и старается всячески его поддерживать. Об этом девушка рассказала корреспонденту URA.RU.

«Конечно горжусь. Настрой у него боевой. Поддерживаю своей любовью и тоже стараюсь быть позитивной, не впадаю в панику. Сама же отвлекаюсь подготовкой к рождению второго сыночка», — поделилась собеседница Юлия (просила не раскрывать фамилию).

Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В качестве ее главной цели российские власти обозначили обеспечение безопасности населения, подвергавшегося регулярным обстрелам и геноциду со стороны националистов.

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Жена ноябрянина, который попал под частичную мобилизацию, гордится мужем и старается всячески его поддерживать. Об этом девушка рассказала корреспонденту URA.RU. «Конечно горжусь. Настрой у него боевой. Поддерживаю своей любовью и тоже стараюсь быть позитивной, не впадаю в панику. Сама же отвлекаюсь подготовкой к рождению второго сыночка», — поделилась собеседница Юлия (просила не раскрывать фамилию). Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В качестве ее главной цели российские власти обозначили обеспечение безопасности населения, подвергавшегося регулярным обстрелам и геноциду со стороны националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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