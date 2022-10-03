В тюменском аэропорту ввели новые правила контроля мужчин, уезжающих за границу

04 октября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

У молодых мужчин узнают цель их отъезда и когда они покупали билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В тюменском аэропорту Рощино мужчин, покидающих Россию, спрашивают о целях их поездок и времени, а также когда они приобретали билеты. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц города. При этом справок из военкоматов, как было ранее, у тюменцев не требуют. «Мы с молодым человеком проходили досмотр для вылета в отпуск, в Турцию. На погранконтроле его начали спрашивать о том, зачем он покидает страну, с какой целью, и когда приобретались билеты. При этом мне таких вопросов не задавали, да и женщинам в целом тоже. Только молодым мужчинам», — рассказала URA.RU тюменка. По ее словам, справку из военкомата у ее спутника требовать не стали. Как ранее писало URA.RU, после объявления о частичной мобилизации в аэропорту Рощино мужчин начали просить предоставить такой документ. Однако позднее в авиагавани заявили, что правило отменено. Это же подтвердили и в Минобороны: по данным ведомства, частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан.

В тюменском аэропорту Рощино мужчин, покидающих Россию, спрашивают о целях их поездок и времени, а также когда они приобретали билеты. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц города. При этом справок из военкоматов, как было ранее, у тюменцев не требуют. «Мы с молодым человеком проходили досмотр для вылета в отпуск, в Турцию. На погранконтроле его начали спрашивать о том, зачем он покидает страну, с какой целью, и когда приобретались билеты. При этом мне таких вопросов не задавали, да и женщинам в целом тоже. Только молодым мужчинам», — рассказала URA.RU тюменка. По ее словам, справку из военкомата у ее спутника требовать не стали. Как ранее писало URA.RU, после объявления о частичной мобилизации в аэропорту Рощино мужчин начали просить предоставить такой документ. Однако позднее в авиагавани заявили, что правило отменено. Это же подтвердили и в Минобороны: по данным ведомства, частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан.