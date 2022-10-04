04 октября 2022

Житель Салехарда пожаловался на плохо собранную детскую площадку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, детская площадка, виды города пермь
В Салехарде подрядчик не прикрутил некоторые детали детской площадки как положено Фото:

Житель Салехарда снял на видео, как собрали детскую площадку в микрорайоне «Удача» — где-то не докручены гайки и болты, где-то они отсутствуют. Видео появилось на youtube-канале «Keeper Yamal».

«Красиво сделали, стоянка есть, довольно неплохо, но все это собрано отвратительно. По-нормальному ничего не собрали. <…> Вот как можно было так сделать, закрутить? Как так собирать комплекс можно — недособрать, недокрутить? Все собрали так просто, прихватили и все, и ладно. Почему на заводе изготовителя предусмотрены болты и соединения, а здесь нет болтов», — комментирует видео блогер.

В администрации Салехарда неравнодушного мужчину поблагодарили. «Подрядчик устранит нарушения и огрехи монтажно-наладочных работ в ближайшие дни. Вопрос на контроле. Спасибо жителям города за оперативный сигнал», — сообщили в мэрии.

Ранее жители Салехарда пожаловались еще на одну детскую площадку в Салехарде. По улице Зои Космодемьянской подрядчик не может сделать площадку уже несколько лет. Дети играют на бетоне.

Источник: YouTube-канал «Keeper Yamal»

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Житель Салехарда снял на видео, как собрали детскую площадку в микрорайоне «Удача» — где-то не докручены гайки и болты, где-то они отсутствуют. Видео появилось на youtube-канале «Keeper Yamal». «Красиво сделали, стоянка есть, довольно неплохо, но все это собрано отвратительно. По-нормальному ничего не собрали. <…> Вот как можно было так сделать, закрутить? Как так собирать комплекс можно — недособрать, недокрутить? Все собрали так просто, прихватили и все, и ладно. Почему на заводе изготовителя предусмотрены болты и соединения, а здесь нет болтов», — комментирует видео блогер. В администрации Салехарда неравнодушного мужчину поблагодарили. «Подрядчик устранит нарушения и огрехи монтажно-наладочных работ в ближайшие дни. Вопрос на контроле. Спасибо жителям города за оперативный сигнал», — сообщили в мэрии. Ранее жители Салехарда пожаловались еще на одну детскую площадку в Салехарде. По улице Зои Космодемьянской подрядчик не может сделать площадку уже несколько лет. Дети играют на бетоне. Источник: YouTube-канал «Keeper Yamal»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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