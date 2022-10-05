В Кургане отремонтируют въезд в центр города

Участки дорог планируют отремонтировать до 1 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 1 ноября планируют отремонтировать участок улицы Ленина между ул. Куйбышева и плотиной на шоссе Тюнина, а также дорогу на ул. Томина. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Выполнение работ по ремонту ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до гидротехнического сооружения (плотины) по шоссе имени Героя России Тюнина А.В. и по ул. Томина на участке от ул. Гоголя до ул. Карла Маркса. Начальная цена: 12 859 064,4 [руб.]», — указано на сайте.

В документации указано, что работы планируют выполнить с 19 октября, но не ранее даты заключения контракта, до 1 ноября. При этом контракт будет действовать до конца 2023 года. Прием заявок от потенциальных участников конкурса, связанного с проведением ремонта, закончился 5 октября. На момент написания новости, аукцион находился на этапе работы комиссии.

Ранее стало известно, что в Кургане ищут нового подрядчика, который отремонтирует мост через реку Тобол на ул. Бурова-Петрова. С предыдущим контракт расторгли по взаимному соглашению сторон.