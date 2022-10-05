Тюменцам рассказали историю борьбы с фашистами на территории ЛНР

06 октября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Онлайн-конференцию на тему «Молодой гвардии» провели между Тюменью и Краснодоном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для тюменских школьников была проведена онлайн-конференция, где им рассказали о подвигах антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия», которая существовала на территории Краснодона (ЛНР) во времена оккупации гитлеровскими фашистами. Виртуальное посещение музея, посвященного молодогвардейцам, провели библиотеки Тюмени и Краснодона. «Со стороны ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия» для участников конференции провели виртуальную экскурсию. Со стороны Тюмени рассказали, как чтят память о молодогвардейцах в Тюмени, об улицах названных в честь молодогвардейцев…» — сообщили в пресс-службе Центральной городской библиотеки города Краснодон. Также со стороны библиотеки ЛНР обозначили необходимость таких мероприятий. «Год „Молодой гвардии“ станет важным звеном в сохранении истории и передачи культурного наследия следующим поколениям», — высказалась заведующая отделом обслуживания библиотеки Оксана Коваль. В свою очередь, сотрудники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий выразили надежду на продолжение сотрудничества с коллегами из ЛНР и просвещение школьников в сфере патриотического воспитания. Ранее URA.RU сообщало, что власти России опубликовали новую версию Конституции, в которой состав страны пополнился новыми территориями: Запорожской и Херсонской областями, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Их присоединение к РФ обосновано референдумами на Донбассе с 23 по 27 сентября, в ходе которых большинство граждан проголосовало «за» вхождение в состав России. Агентство также рассказывало, что тюменцы помогли создать выставку в Краснодоне, которая посвящена событиям на Донбассе с 2014 по 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для тюменских школьников была проведена онлайн-конференция, где им рассказали о подвигах антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия», которая существовала на территории Краснодона (ЛНР) во времена оккупации гитлеровскими фашистами. Виртуальное посещение музея, посвященного молодогвардейцам, провели библиотеки Тюмени и Краснодона. «Со стороны ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия» для участников конференции провели виртуальную экскурсию. Со стороны Тюмени рассказали, как чтят память о молодогвардейцах в Тюмени, об улицах названных в честь молодогвардейцев…» — сообщили в пресс-службе Центральной городской библиотеки города Краснодон. Также со стороны библиотеки ЛНР обозначили необходимость таких мероприятий. «Год „Молодой гвардии“ станет важным звеном в сохранении истории и передачи культурного наследия следующим поколениям», — высказалась заведующая отделом обслуживания библиотеки Оксана Коваль. В свою очередь, сотрудники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий выразили надежду на продолжение сотрудничества с коллегами из ЛНР и просвещение школьников в сфере патриотического воспитания. Ранее URA.RU сообщало, что власти России опубликовали новую версию Конституции, в которой состав страны пополнился новыми территориями: Запорожской и Херсонской областями, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Их присоединение к РФ обосновано референдумами на Донбассе с 23 по 27 сентября, в ходе которых большинство граждан проголосовало «за» вхождение в состав России. Агентство также рассказывало, что тюменцы помогли создать выставку в Краснодоне, которая посвящена событиям на Донбассе с 2014 по 2022 года.