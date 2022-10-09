ЯНАО оказался в списках возможного ядерного удара США

Салехард в списках ударов США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В опубликованных независимым исследовательским институтом Future of Life списках ядерных целей 1956 года, оказались два объекта на территории ЯНАО. Салехард и Новый порт указаны на картах возможного атомного удара США.

«Архивы Национальной Безопасности США недавно опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. Несмотря на то, что сегодняшний список ядерных целей засекречен, он наверняка весьма схож», — сообщается на странице Future of Life.

Ранее URA.RU сообщало о серьезности слов президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае угроз Запада. Ранее он подчеркивал, что ядерная война никогда не должна быть развязана.