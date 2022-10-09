09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

ЯНАО оказался в списках возможного ядерного удара США

© Служба новостей «URA.RU»
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Ядерный щит. Челябинск., ядерная бомба
Салехард в списках ударов США Фото:

В опубликованных независимым исследовательским институтом Future of Life списках ядерных целей 1956 года, оказались два объекта на территории ЯНАО. Салехард и Новый порт указаны на картах возможного атомного удара США.

«Архивы Национальной Безопасности США недавно опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. Несмотря на то, что сегодняшний список ядерных целей засекречен, он наверняка весьма схож», — сообщается на странице Future of Life.

Ранее URA.RU сообщало о серьезности слов президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае угроз Запада. Ранее он подчеркивал, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

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В опубликованных независимым исследовательским институтом Future of Life списках ядерных целей 1956 года, оказались два объекта на территории ЯНАО. Салехард и Новый порт указаны на картах возможного атомного удара США. «Архивы Национальной Безопасности США недавно опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. Несмотря на то, что сегодняшний список ядерных целей засекречен, он наверняка весьма схож», — сообщается на странице Future of Life. Ранее URA.RU сообщало о серьезности слов президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае угроз Запада. Ранее он подчеркивал, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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