11 октября 2022
10 октября 2022

В ЯНАО школьники обнаружили на улице труп. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском школьник обнаружил тело человека на земле Фото:

Школьники из Губкинского (ЯНАО) обнаружили на улице лежащего человека. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть, сообщают в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ученики 6-го класса возвращались со школы и увидели лежащего человека. Позвонили родителям, те вызвали скорую, но уже было поздно. Человек скончался», — сообщают в соцсети.

«Это где-то между 17.00 и 17.30 наверное обнаружили, уже темновато было, скорая попалась по дороге», — пишет в комментариях Марина Скринник. «Он там с обеда лежал. Звонили в скорую, они ответили: «Что мы сделаем?» — сообщает Светлана Бондаренко. «Спасибо детям за неравнодушие и родителям за правильное воспитание», — замечает Светлана Ерохина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Губкинского проложат дорогу к кладбищу в Пурпе. Старая дорога страдает от весенней распутицы.

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Школьники из Губкинского (ЯНАО) обнаружили на улице лежащего человека. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть, сообщают в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте». «Ученики 6-го класса возвращались со школы и увидели лежащего человека. Позвонили родителям, те вызвали скорую, но уже было поздно. Человек скончался», — сообщают в соцсети. «Это где-то между 17.00 и 17.30 наверное обнаружили, уже темновато было, скорая попалась по дороге», — пишет в комментариях Марина Скринник. «Он там с обеда лежал. Звонили в скорую, они ответили: «Что мы сделаем?» — сообщает Светлана Бондаренко. «Спасибо детям за неравнодушие и родителям за правильное воспитание», — замечает Светлана Ерохина. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказало, что власти Губкинского проложат дорогу к кладбищу в Пурпе. Старая дорога страдает от весенней распутицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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