В Губкинском школьник обнаружил тело человека на земле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьники из Губкинского (ЯНАО) обнаружили на улице лежащего человека. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть, сообщают в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ученики 6-го класса возвращались со школы и увидели лежащего человека. Позвонили родителям, те вызвали скорую, но уже было поздно. Человек скончался», — сообщают в соцсети.

«Это где-то между 17.00 и 17.30 наверное обнаружили, уже темновато было, скорая попалась по дороге», — пишет в комментариях Марина Скринник. «Он там с обеда лежал. Звонили в скорую, они ответили: «Что мы сделаем?» — сообщает Светлана Бондаренко. «Спасибо детям за неравнодушие и родителям за правильное воспитание», — замечает Светлана Ерохина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Губкинского проложат дорогу к кладбищу в Пурпе. Старая дорога страдает от весенней распутицы.