11 октября 2022
10 октября 2022

В Тюмени полицейские устроили облаву на быка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Катав-Ивановска. Челябинская область, бык, домашний скот, скотина, пастбище, город катав-ивановск, здание администрации катав-ивановска, центр досуга октябрь
Сбежавшее животное бегало по городу, создавая аварийную ситуацию (архивное фото) Фото:

Сотрудники ДПС помогли жителю Тюмени в ловле бычка, который устроил аварийную ситуацию на проезжей части по улице Московский тракт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Бычок сбежал от хозяина и бегал по проезжей части в районе Московского тракта. Животное мешало движению автомобилей, создавало аварийную ситуацию. Сотрудники помогли владельцу ловить беглеца», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там также добавили, что после того, как бычок покинул дорогу, он убежал в лес. Поймали ли его в итоге — неизвестно.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. По словам очевидца, животное застрелили.

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Сотрудники ДПС помогли жителю Тюмени в ловле бычка, который устроил аварийную ситуацию на проезжей части по улице Московский тракт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Бычок сбежал от хозяина и бегал по проезжей части в районе Московского тракта. Животное мешало движению автомобилей, создавало аварийную ситуацию. Сотрудники помогли владельцу ловить беглеца», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что после того, как бычок покинул дорогу, он убежал в лес. Поймали ли его в итоге — неизвестно. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. По словам очевидца, животное застрелили.
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