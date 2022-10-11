Сбежавшее животное бегало по городу, создавая аварийную ситуацию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ДПС помогли жителю Тюмени в ловле бычка, который устроил аварийную ситуацию на проезжей части по улице Московский тракт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Бычок сбежал от хозяина и бегал по проезжей части в районе Московского тракта. Животное мешало движению автомобилей, создавало аварийную ситуацию. Сотрудники помогли владельцу ловить беглеца», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там также добавили, что после того, как бычок покинул дорогу, он убежал в лес. Поймали ли его в итоге — неизвестно.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. По словам очевидца, животное застрелили.