В ЯНАО двое граждан предстанут перед судом за оскорбление полицейских

13 октября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Мужчина и женщина пойдут под суд за оскорбление полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Тарко-Сале (ЯНАО) завершено расследование уголовных дел в отношении мужчины и женщины. Правонарушители обвиняются в публичном оскорблении представителя власти при исполнении. «По данным следствия, 25 августа 2022 года в пути следования по территории Пуровского района в вагоне поезда сотрудник полиции выявил 42-летнюю женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, которая грубо нарушала общественный порядок. Сотрудник правоохранительных органов сообщила пассажирке о нарушении закона и потребовала прекратить противоправные действия, но в ответ нарушительница оскорбила сотрудника полиции. Аналогичный случай зафиксирован 20 августа 2022 года, в вагоне поезда 31-летний гражданин, будучи пьяным, оскорбил полицейского», — сообщает официальный сайт следственного управления СК РФ по ЯНАО. Следствием собрана необходимая доказательная база в отношении правонарушителей. Уголовные дела с утвердительным обвинительным заключением направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало о двух задержанных нетрезвых вахтовиках в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Мужчин привлекли за нецензурную брань в адрес сотрудников транспортной полиции.

В городе Тарко-Сале (ЯНАО) завершено расследование уголовных дел в отношении мужчины и женщины. Правонарушители обвиняются в публичном оскорблении представителя власти при исполнении. «По данным следствия, 25 августа 2022 года в пути следования по территории Пуровского района в вагоне поезда сотрудник полиции выявил 42-летнюю женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, которая грубо нарушала общественный порядок. Сотрудник правоохранительных органов сообщила пассажирке о нарушении закона и потребовала прекратить противоправные действия, но в ответ нарушительница оскорбила сотрудника полиции. Аналогичный случай зафиксирован 20 августа 2022 года, в вагоне поезда 31-летний гражданин, будучи пьяным, оскорбил полицейского», — сообщает официальный сайт следственного управления СК РФ по ЯНАО. Следствием собрана необходимая доказательная база в отношении правонарушителей. Уголовные дела с утвердительным обвинительным заключением направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало о двух задержанных нетрезвых вахтовиках в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Мужчин привлекли за нецензурную брань в адрес сотрудников транспортной полиции.