В ФСБ подтвердили попытку уничтожения улик адвокатом из ЯНАО

Адвокат пытался уничтожить улику на глазах сотрудников ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат из ЯНАО Константин Тыганов пытался уничтожить телефон своего подзащитного во время проведения следственных действий. Об этом говорится в официальном ответе ФСБ на запрос корреспондента URA.RU.

«16 мая 2022 г. в ходе личного обыска иностранного гражданина, подозреваемого в контрабанде военной техники, участвующий в следственном действии в качестве защитника адвокат Тыганов К.В. предпринял попытку уничтожения телефона, принадлежащего задержанному. Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области противоправные действия Тыганова были своевременно пресечены», — сообщается в официальном ответе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

За попытку уничтожения улики, в отношении адвоката заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ («воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

Ранее URA.RU сообщало об адвокате Тыганове, который пытался уничтожить улику — Iphone 10. Защитник представлял интересы иностранного гражданина, подозреваемого в контрабанде военной техники.