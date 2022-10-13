13 октября 2022

Поэтесса из ЯНАО написала трогательное стихотворение о мобилизации. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень , прощание, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными
Стихотворение посвящено землякам с Ямала Фото:

Поэтесса из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ольга Пушкина написала стихотворение в поддержку мобилизованных земляков. На видео стихотворение читает сама Ольга Пушкина и Максим Кулагин.

«Это и моя мобилизация тоже», — прокомментировала стихотворение Пушкина в телеграм-канале «Мобилизация Ямал»

Ранее URA.RU сообщало о жительницах села Харампур Пуровского района (ЯНАО), которые изготавливают для мобилизованных земляков обереги из кости оленя. По ненецким поверьям эти талисманы защищают и придают мужество их обладателям.

В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области.

Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.

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Поэтесса из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ольга Пушкина написала стихотворение в поддержку мобилизованных земляков. На видео стихотворение читает сама Ольга Пушкина и Максим Кулагин. «Это и моя мобилизация тоже», — прокомментировала стихотворение Пушкина в телеграм-канале «Мобилизация Ямал» Ранее URA.RU сообщало о жительницах села Харампур Пуровского района (ЯНАО), которые изготавливают для мобилизованных земляков обереги из кости оленя. По ненецким поверьям эти талисманы защищают и придают мужество их обладателям. В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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