Поэтесса из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ольга Пушкина написала стихотворение в поддержку мобилизованных земляков. На видео стихотворение читает сама Ольга Пушкина и Максим Кулагин.
«Это и моя мобилизация тоже», — прокомментировала стихотворение Пушкина в телеграм-канале «Мобилизация Ямал»
Ранее URA.RU сообщало о жительницах села Харампур Пуровского района (ЯНАО), которые изготавливают для мобилизованных земляков обереги из кости оленя. По ненецким поверьям эти талисманы защищают и придают мужество их обладателям.
В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области.
Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.
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