Поэтесса из ЯНАО написала трогательное стихотворение о мобилизации. Видео

14 октября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Стихотворение посвящено землякам с Ямала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поэтесса из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ольга Пушкина написала стихотворение в поддержку мобилизованных земляков. На видео стихотворение читает сама Ольга Пушкина и Максим Кулагин. «Это и моя мобилизация тоже», — прокомментировала стихотворение Пушкина в телеграм-канале «Мобилизация Ямал» Ранее URA.RU сообщало о жительницах села Харампур Пуровского района (ЯНАО), которые изготавливают для мобилизованных земляков обереги из кости оленя. По ненецким поверьям эти талисманы защищают и придают мужество их обладателям. В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.

Поэтесса из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ольга Пушкина написала стихотворение в поддержку мобилизованных земляков. На видео стихотворение читает сама Ольга Пушкина и Максим Кулагин. «Это и моя мобилизация тоже», — прокомментировала стихотворение Пушкина в телеграм-канале «Мобилизация Ямал» Ранее URA.RU сообщало о жительницах села Харампур Пуровского района (ЯНАО), которые изготавливают для мобилизованных земляков обереги из кости оленя. По ненецким поверьям эти талисманы защищают и придают мужество их обладателям. В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.