Мобилизованным из ЯНАО отправят обереги из кости оленя

Обереги для земляков делают в Пуровском районе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Жительницы села Харампур Пуровского района ЯНАО изготавливают для мобилизованных земляком обереги из кости оленя. По ненецким поверьям, талисманы, украшенные орнаментами тотемных животных защищают, оберегают и придают мужество их обладателям.

«На этом обереге изображены гусиные крылья для северных народов птица это хранительница от злых духов, это мудрость и мужество. Делаем обереги, чтобы помнили, что дома их ждут», — рассказала методист харампурского ДК «Снежный» Ирина Айваседо каналу «Ямал-Медиа».

На счету мастериц десятки таких амулетов. В планах жительниц Хармпура сделать их еще больше.

Ранее URA.RU рассказывало об оберегах, которые делают в Салехарде хантыйские мастерицы. В процессе их изготовления мастерицы читают специальные «заговоры» на защиту, удачу и успех.

В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области.

Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.