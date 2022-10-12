Мобилизованным из ЯНАО отправят обереги из кости оленя

Жительницы села Харампур Пуровского района ЯНАО изготавливают для мобилизованных земляком обереги из кости оленя. По ненецким поверьям, талисманы, украшенные орнаментами тотемных животных защищают, оберегают и придают мужество их обладателям.
«На этом обереге изображены гусиные крылья для северных народов птица это хранительница от злых духов, это мудрость и мужество. Делаем обереги, чтобы помнили, что дома их ждут», — рассказала методист харампурского ДК «Снежный» Ирина Айваседо каналу «Ямал-Медиа».
На счету мастериц десятки таких амулетов. В планах жительниц Хармпура сделать их еще больше.
Ранее URA.RU рассказывало об оберегах, которые делают в Салехарде хантыйские мастерицы. В процессе их изготовления мастерицы читают специальные «заговоры» на защиту, удачу и успех.
В ходе частичной мобилизации из ЯНАО были призваны на военную службу более 900 человек. Часть из них уже отправилась в западные регионы России, часть — продолжает проходить подготовку в Тюменской области.
Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.
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