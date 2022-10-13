13 октября 2022

Тюменцы массово поддержали бойцов СВО. Фоторепортаж

В Тюмени прошел митинг «Мы вместе» в поддержку спецоперации
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Мы вместе. Тюмень
Митинг прошел 14 октября на Цветном бульваре в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько тысяч тюменцев посетили митинг «Мы вместе», прошедший 14 октября в областной столице в поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший мероприятие.

В митинге приняла участие политическая элита области. В частности, депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова, мэр Тюмени Руслан Кухарук и губернатор Александр Моор, рассказавший о поддержке, которую жители и правительство региона оказывает тюменским бойцам СВО. Агентство подготовило фоторепортаж о прошедшем мероприятии.

Мы вместе. Тюмень
На митинге выступил губернатор Тюменской области Александр Моор…
Фото:
Мы вместе. Тюмень
…, а также представители ветеранского сообщества и депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова
Фото:
Мы вместе. Тюмень
Мэр Тюмени Руслан Кухарук (на фото в центре) также посетил мероприятие…
Фото:
Мы вместе. Тюмень
… как и недавно избранный спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов (на фото — слева)
Фото:
Мы вместе. Тюмень
Не смотря на осеннюю погоду (около 10 градусов тепла) на митинг пришли несколько тысяч тюменцев
Фото:
Мы вместе. Тюмень
Завершилось мероприятие исполнением гимна России
Фото:

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Несколько тысяч тюменцев посетили митинг «Мы вместе», прошедший 14 октября в областной столице в поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. В митинге приняла участие политическая элита области. В частности, депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова, мэр Тюмени Руслан Кухарук и губернатор Александр Моор, рассказавший о поддержке, которую жители и правительство региона оказывает тюменским бойцам СВО. Агентство подготовило фоторепортаж о прошедшем мероприятии.
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