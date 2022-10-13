В Тюмени прошел митинг «Мы вместе» в поддержку спецоперации

Митинг прошел 14 октября на Цветном бульваре в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несколько тысяч тюменцев посетили митинг «Мы вместе», прошедший 14 октября в областной столице в поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший мероприятие.

В митинге приняла участие политическая элита области. В частности, депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова, мэр Тюмени Руслан Кухарук и губернатор Александр Моор, рассказавший о поддержке, которую жители и правительство региона оказывает тюменским бойцам СВО. Агентство подготовило фоторепортаж о прошедшем мероприятии.

На митинге выступил губернатор Тюменской области Александр Моор… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а также представители ветеранского сообщества и депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук (на фото в центре) также посетил мероприятие… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… как и недавно избранный спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов (на фото — слева) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Не смотря на осеннюю погоду (около 10 градусов тепла) на митинг пришли несколько тысяч тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU