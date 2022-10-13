Губернатор Моор: тюменцы жертвуют миллионы для бойцов СВО

14 октября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил в Тюмени на митинге в поддержку СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неизвестный тюменец передал бойцам, участвующим в спецоперации на Укарине, военные медикаменты на сумму 2 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, выступая на митинге, который проходит в эти минуты в центре Тюмени. «Уже дважды в региональный штаб ОНФ приходил мужчина, который приносил комплект военных медикаментов. Каждый комплект стоит миллион рублей. Он так и не назвал своего имени. Наши пенсионеры переводят [на нужды бойцов] свои пенсии, тысячи людей приносят продукту и одежду. Если бы у меня была возможность, я бы каждому пожал руку и каждого обнял», — приводит слова губернатора корреспондент URA.RU. Глава региона отметил, что правительство области закупает для тюменских бойцов дополнительное обмундирование, снаряжение, прицелы, рации. «Недавно на передовую пришел очередной грузовик из Тюмени, ребята получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму», — добавил Моор. Губернатор напомнил, что уже несколько месяце в в зоне СВО сражаются добровольческие тюменские подразделения. Кроме того, 10 октября для дополнительной подготовки на полигонах Южного военного округа отправилось первое подразделение мобилизованных жителей Тюменской области.

Неизвестный тюменец передал бойцам, участвующим в спецоперации на Укарине, военные медикаменты на сумму 2 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, выступая на митинге, который проходит в эти минуты в центре Тюмени. «Уже дважды в региональный штаб ОНФ приходил мужчина, который приносил комплект военных медикаментов. Каждый комплект стоит миллион рублей. Он так и не назвал своего имени. Наши пенсионеры переводят [на нужды бойцов] свои пенсии, тысячи людей приносят продукту и одежду. Если бы у меня была возможность, я бы каждому пожал руку и каждого обнял», — приводит слова губернатора корреспондент URA.RU. Глава региона отметил, что правительство области закупает для тюменских бойцов дополнительное обмундирование, снаряжение, прицелы, рации. «Недавно на передовую пришел очередной грузовик из Тюмени, ребята получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму», — добавил Моор. Губернатор напомнил, что уже несколько месяце в в зоне СВО сражаются добровольческие тюменские подразделения. Кроме того, 10 октября для дополнительной подготовки на полигонах Южного военного округа отправилось первое подразделение мобилизованных жителей Тюменской области.