Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новой традиции — каждому мобилизованному будет выдаваться по памятной монете. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать», — написал Моор.
Губернатор добавил, что 14 октября на митинге «Мы вместе» вручил такую монету одному из мобилизованных — лейтенанту Владимиру. К каждой монете, по словам Моора, прилагается конверт с открыткой для пожеланий бойцам.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По данным Минбороны РФ, на службу в армии планируют призвать около 300 тысяч россиян из запаса.
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