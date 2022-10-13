13 октября 2022

Губернатор Моор решил выдавать мобилизованным по монете. Фото

Глава Тюменской области запустил новую традицию для поддержки мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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Мы вместе. Тюмень
Александр Моор вручил памятную монету бойцу на митинге «Мы вместе» Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новой традиции — каждому мобилизованному будет выдаваться по памятной монете. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать», — написал Моор.

Губернатор добавил, что 14 октября на митинге «Мы вместе» вручил такую монету одному из мобилизованных — лейтенанту Владимиру. К каждой монете, по словам Моора, прилагается конверт с открыткой для пожеланий бойцам.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По данным Минбороны РФ, на службу в армии планируют призвать около 300 тысяч россиян из запаса.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новой традиции — каждому мобилизованному будет выдаваться по памятной монете. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать», — написал Моор. Губернатор добавил, что 14 октября на митинге «Мы вместе» вручил такую монету одному из мобилизованных — лейтенанту Владимиру. К каждой монете, по словам Моора, прилагается конверт с открыткой для пожеланий бойцам. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По данным Минбороны РФ, на службу в армии планируют призвать около 300 тысяч россиян из запаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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