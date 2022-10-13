Губернатор Моор решил выдавать мобилизованным по монете. Фото

Глава Тюменской области запустил новую традицию для поддержки мобилизованных

14 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Александр Моор вручил памятную монету бойцу на митинге «Мы вместе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новой традиции — каждому мобилизованному будет выдаваться по памятной монете. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать», — написал Моор. Губернатор добавил, что 14 октября на митинге «Мы вместе» вручил такую монету одному из мобилизованных — лейтенанту Владимиру. К каждой монете, по словам Моора, прилагается конверт с открыткой для пожеланий бойцам. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По данным Минбороны РФ, на службу в армии планируют призвать около 300 тысяч россиян из запаса. Фото: telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новой традиции — каждому мобилизованному будет выдаваться по памятной монете. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать», — написал Моор. Губернатор добавил, что 14 октября на митинге «Мы вместе» вручил такую монету одному из мобилизованных — лейтенанту Владимиру. К каждой монете, по словам Моора, прилагается конверт с открыткой для пожеланий бойцам. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По данным Минбороны РФ, на службу в армии планируют призвать около 300 тысяч россиян из запаса.