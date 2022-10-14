14 октября 2022

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской и Одесской областей сообщили о воздушной тревоге
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Власти Украины сообщили о тревоге в Одесской и Николаевской областях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили представители местной власти.

«Воздушная тревога! Вся область», — доложил о ситуации в Николаевской области губернатор Виталий Ким в Telegram. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Ранее тревога была объявлена на территории всей страны. Вооруженные силы России ща последние дни нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики. При этом президент РФ Владимир Путин уточнял, что массированных атак по Украине не планируются. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили представители местной власти. «Воздушная тревога! Вся область», — доложил о ситуации в Николаевской области губернатор Виталий Ким в Telegram. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Ранее тревога была объявлена на территории всей страны. Вооруженные силы России ща последние дни нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики. При этом президент РФ Владимир Путин уточнял, что массированных атак по Украине не планируются. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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