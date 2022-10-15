Губернатор Шумков дал важное поручение о подаче тепла в дома курганцев

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил разобраться с УК из-за некачественной работы

Из-за нарушений в работе курганских управляющих компаний тепло в дома не поступает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об ужесточении мер при работе с региональными управляющими компаниями, которые не выполняют возложенные на них обязательства в период отопительного сезона. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Люди жалуются, что еще случаются сбои и просрочки в подаче тепла в дома. Придется активнее подключать правоохранительные органы. Изображать всенародную борьбу с нерадивыми чиновниками всегда проще. Гораздо сложнее сбалансировать общую работу так, чтобы и люди были довольны, и никто крайних не искал. Поручил заместителю губернатора Константину Малышеву и главе администрации Кургана Елене Ситниковой плотнее заняться этой проблемой», — написал Шумков.

URA.RU писало ранее, что активисты Общероссийского народного фронта выявили множество нарушений в работе курганских управляющих компаний при подготовке домов к отопительному сезону. Большая часть проверенных жилых объектов оказалась в аварийном состоянии. По данным на утро 8 октября, тепло в Кургане было подано более чем на 1600 многоквартирных домов. Сообщалось, что заполнение систем теплоносителем, запуск тепловых сетей и установок проводится с опережением графика.

На этом фоне родители учеников школы №3 города Щучье в Курганской области пожаловались, что дети замерзают на уроках. А в поселке КГСХА Кетовского округа школьников перевели на дистанционное обучение из-за проблем с запуском отопления. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уже высказывал недовольство некоторыми курганскими УК и требовал привлечь их к ответственности.