16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В Тюмени таксист домогался спящей пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В настоящий момент таксист заключен под стражу Фото:

В Тюмени арестован водитель такси, обвиняемый в домогательстве к спящей 19-летней пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете России по Тюменской области.

«Утром 9 октября 2022 года тюменец воспользовался беспомощным состоянием уснувшей 19-летней пассажирки, которая ехала из ночного заведения. Он совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось выбежать из салона автомобиля. Обвиняемый скрылся с места преступления», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент 21-летний таксист арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.

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В Тюмени арестован водитель такси, обвиняемый в домогательстве к спящей 19-летней пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете России по Тюменской области. «Утром 9 октября 2022 года тюменец воспользовался беспомощным состоянием уснувшей 19-летней пассажирки, которая ехала из ночного заведения. Он совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось выбежать из салона автомобиля. Обвиняемый скрылся с места преступления», — рассказали в ведомстве. В настоящий момент 21-летний таксист арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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