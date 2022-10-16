В Тюмени таксист домогался спящей пассажирки

В Тюмени арестован водитель такси, обвиняемый в домогательстве к спящей 19-летней пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете России по Тюменской области.
«Утром 9 октября 2022 года тюменец воспользовался беспомощным состоянием уснувшей 19-летней пассажирки, которая ехала из ночного заведения. Он совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось выбежать из салона автомобиля. Обвиняемый скрылся с места преступления», — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент 21-летний таксист арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.
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