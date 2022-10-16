Пострадавшие в ДТП были доставлены в Областную больницу №3 города Тобольска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске произошло массовое ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU прокомментировали информацию.

«Жесткое ДТП у Кристалла. Предварительно, водитель Renault проехал на красный. Пострадали два ребенка», — написал анонимный автор публикации в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото аварии.

«17 октября 2022 года около 20:10 на регулируемом перекрестке улицы Семена Ремезова и проспекта Менделеева города Тобольска, 59-летний водитель на автомобиле Renault Fluence при пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 29-летней девушки и автомобилем Kia Spectra под управлением 34-летней женщины. В автомобиле Kia Spectra на заднем сидении находились двое детей», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

В ведомстве отметили, что дети и водитель Renault Fluence были доставлены в Областную больницу №3 города Тобольска. Пострадавшие находятся на обследовании.