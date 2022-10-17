Спецслужбы России и Казахстана провели операции на курганской границе

На границе Курганской области поймали более 40 нарушителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы России и Казахстана провели совместную операцию на границах Курганской и Тюменской областей. В ходе мероприятий были пойманы более 40 нарушителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«В Курганской и Тюменской областях на российско-казахстанском участке границы проведена совместная пограничная операция Пограничного управления и Департаментов Пограничной Службы КНБ РК с условным наименованием „Граница дружбы-2022“», — указано в сообщении. В мероприятии были задействованы средства и силы региональных управлений Росгвардии и МВД.

По итогам операции удалось задержать более 40 нарушителей границы и пограничного режима. В отношении них возбуждены уголовные дела и несколько административных правонарушений. Также в правоохранительные органы поступило около 20 сообщений о преступлениях.

Как отмечают в ведомстве, комплекс мероприятий помог улучшить формы и способы согласованной охраны границ совместно с казахстанскими партнерами. «Руководитель операции отметил высокий уровень подготовки сотрудников, четко организованное взаимодействие и готовность к выполнению служебно-боевых задач по обеспечению пограничной безопасности», — говорят в пограничном управлении.

На курганской границе прошла совместная операция правоохранительных органов России и Казахстана пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Сотрудники проверяли документы въезжающих в страну и выезжающих за ее пределы граждан пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.