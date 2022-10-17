Активисты ЯНАО помогли мобилизованному земляку в Омске

Активисты оказали мобилизованному ямальцу финансовую поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представители движения «Своих не бросаем» оказали материальную помощь мобилизованному жителю Ноябрьска, который находится в Омске. Об этом активист Алексей Шевцов рассказал в своем telegram-канале.

«Сестра [мобилизованного] попросила нас о помощи, но есть одно, но — он уходит 19 числа. С вашего позволения, давайте переведем парню 15 тысяч рублей, что бы он сам закупил все необходимое», — обратился к пуровчанам активист, в конце обращения приложив фото чека о переводе средств.

Он также отметил что, по словам земляка, в Омске не помогают мобилизованным горожанам. Все снаряжение они якобы закупают на личные средства.

Всего от Ямала было мобилизовано 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.