17 октября 2022
16 октября 2022

Активисты ЯНАО помогли мобилизованному земляку в Омске

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты оказали мобилизованному ямальцу финансовую поддержку Фото:
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Мобилизация в России

Представители движения «Своих не бросаем» оказали материальную помощь мобилизованному жителю Ноябрьска, который находится в Омске. Об этом активист Алексей Шевцов рассказал в своем telegram-канале.

«Сестра [мобилизованного] попросила нас о помощи, но есть одно, но — он уходит 19 числа. С вашего позволения, давайте переведем парню 15 тысяч рублей, что бы он сам закупил все необходимое», — обратился к пуровчанам активист, в конце обращения приложив фото чека о переводе средств.

Он также отметил что, по словам земляка, в Омске не помогают мобилизованным горожанам. Все снаряжение они якобы закупают на личные средства.

Всего от Ямала было мобилизовано 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Представители движения «Своих не бросаем» оказали материальную помощь мобилизованному жителю Ноябрьска, который находится в Омске. Об этом активист Алексей Шевцов рассказал в своем telegram-канале. «Сестра [мобилизованного] попросила нас о помощи, но есть одно, но — он уходит 19 числа. С вашего позволения, давайте переведем парню 15 тысяч рублей, что бы он сам закупил все необходимое», — обратился к пуровчанам активист, в конце обращения приложив фото чека о переводе средств. Он также отметил что, по словам земляка, в Омске не помогают мобилизованным горожанам. Все снаряжение они якобы закупают на личные средства. Всего от Ямала было мобилизовано 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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