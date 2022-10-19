19 октября 2022
18 октября 2022

Депздрав: жители ЯНАО выбирают назальную вакцинацию от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Такая вакцина способна создать иммунитет непосредственно в носовой полости Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции пользуется спросом у жителей ЯНАО. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, данный способ введения препарата способен создать иммунитет непосредственно в носовой полости, что более эффективно защищает от вируса.

«Назальная вакцинация пользуется спросом у жителей округа. Большинство теперь выбирает назальный метод. Вирус больше передается воздушно-капельным путем. Поэтому такая вакцина способна создать иммунитет непосредственно в носовой полости. Стимуляция местного иммунитета препятствует проникновению вируса в организм, что защищает от развития заболевания», — пояснили там.

Отмечается, что благодаря назальной вакцине иммунитет вырабатывает барьер к вирусу. При этом пациенты не испытывают таких побочных эффектов, как при обычной вакцинации. Также переболевшим и желающим ревакцинироваться ямальцам будет достаточно получить вакцину единоразово.

Ранее сообщалось, что в сентябре в ЯНАО резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Однако власти не планировали вводить карантинные меры в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции пользуется спросом у жителей ЯНАО. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, данный способ введения препарата способен создать иммунитет непосредственно в носовой полости, что более эффективно защищает от вируса. «Назальная вакцинация пользуется спросом у жителей округа. Большинство теперь выбирает назальный метод. Вирус больше передается воздушно-капельным путем. Поэтому такая вакцина способна создать иммунитет непосредственно в носовой полости. Стимуляция местного иммунитета препятствует проникновению вируса в организм, что защищает от развития заболевания», — пояснили там. Отмечается, что благодаря назальной вакцине иммунитет вырабатывает барьер к вирусу. При этом пациенты не испытывают таких побочных эффектов, как при обычной вакцинации. Также переболевшим и желающим ревакцинироваться ямальцам будет достаточно получить вакцину единоразово. Ранее сообщалось, что в сентябре в ЯНАО резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Однако власти не планировали вводить карантинные меры в Ямало-Ненецком автономном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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