Депздрав: жители ЯНАО выбирают назальную вакцинацию от COVID-19

Такая вакцина способна создать иммунитет непосредственно в носовой полости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции пользуется спросом у жителей ЯНАО. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, данный способ введения препарата способен создать иммунитет непосредственно в носовой полости, что более эффективно защищает от вируса.

«Назальная вакцинация пользуется спросом у жителей округа. Большинство теперь выбирает назальный метод. Вирус больше передается воздушно-капельным путем. Поэтому такая вакцина способна создать иммунитет непосредственно в носовой полости. Стимуляция местного иммунитета препятствует проникновению вируса в организм, что защищает от развития заболевания», — пояснили там.

Отмечается, что благодаря назальной вакцине иммунитет вырабатывает барьер к вирусу. При этом пациенты не испытывают таких побочных эффектов, как при обычной вакцинации. Также переболевшим и желающим ревакцинироваться ямальцам будет достаточно получить вакцину единоразово.

Ранее сообщалось, что в сентябре в ЯНАО резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Однако власти не планировали вводить карантинные меры в Ямало-Ненецком автономном округе.